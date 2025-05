Una rete per pensare lo sviluppo 

I "Cantieri Comunitari" costituiscono la via per lo sviluppo. Rappresentano l’inizio di un percorso per far ripartire Macomer e il Marghine. Nell'incontro che si è svolto negli spazi espositivi dell'ex Alas, organizzato dal gruppo "Macomer 2030", sono scaturiti numeri importanti, con circa 250 persone che hanno risposto al questionario, oltre 120 cittadini per le due sessioni su programmazione europea e progettazione territoriale; 37 partecipanti ai tre tavoli di lavoro tra enti pubblici, imprese, cooperative ed associazioni.

«Un successo - afferma Luca Pirisi, leader di Macomer2030 - abbiamo discusso di lavoro e impresa, insieme al Centro Regionale di Programmazione e all’Aspal, al Gal Marghine e all’Ufficio Plus, con l’apporto di Confesercenti e della cooperativa Progetto H e dell'Anci Sardegna. È stata condivisa l’esigenza di mettere insieme le informazioni sul mondo produttivo, così da orientare i fondi europei su progetti di investimento solidi, che permetterebbe di capire il fabbisogno di professionalità, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di occupazione, sia in termini di servizi di reclutamento che di occasioni lavorative per le fasce più fragili». Giudizio positivo anche quello dell'assessore regionale al bilancio, Giuseppe Meloni: «Quest’iniziativa fornisce un esempio concreto delle modalità con cui Regione e territori devono insieme progettare lo sviluppo».

Giovani e anziani

Opportunità dettagliate dai numerosi ospiti ed esperti. Contrasto alla povertà e all'emarginazione, puntare sulle case di comunità e sui centri per la famiglia, sui progetti di vita per la non autosufficienza e sui programmi di invecchiamento attivo. «Proprio da questi temi siamo partiti per approcciare le priorità per la terza età che a Macomer rappresenta un terzo della popolazione», evidenzia Azzurra Lochi, coordinatrice del tavolo di lavoro: «Esempi pratici sono arrivati dai nostri ospiti come nel caso del Comune di Bologna e dell’esperienza delle mappe della fragilità». Per il dirigente scolastico, Sergio Masia, dentro le scuole servono più mediatori e psicologi. «Tutti sono disponibili a contribuire- dice Luca Pirisi- per questo stiamo lavorando alla bozza di un piano di sviluppo che porteremo anche all’attenzione del consiglio comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA