Una rete per l’inclusione sociale 

Iglesias scende in campo per l'inclusione sociale e si candida a diventare capofila di una rete internazionale che unirà diverse municipalità e amministrazioni locali di tutta Europa.

L’iniziativa

Il progetto nasce dalle opportunità offerte dai fondi del Pnrr al fine di favorire la sinergia tra il mondo della ricerca e gli Enti locali, per implementare le politiche sociali e le buone pratiche in ambito amministrativo. In questo quadro d'insieme, il programma di dottorato dell'Università di Cagliari “Capacities Building for Global Health”, ha offerto un contesto ideale di attuazione dell'iniziativa, affrontando il tema della salute di comunità, con particolare attenzione per i disturbi della sfera psicologica ed emotiva. Salute intesa come stato di benessere e diritto umano fondamentale, dove trovano spazio processi biologici, sociali, economici e relazionali. L'iniziativa è stata presentata ieri nel Centro direzionale del Comune, nel corso di un incontro tra l’ assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, Samantha Pinna, dottoranda vincitrice della specifica borsa di studio dell'ateneo cagliaritano e Federica Sancassiano, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze m ediche e sanità p ubblica dell’Università di Cagliari.

Il dottorato

Il progetto del dottorato, diretto dal professor Mauro Giovanni Carta e realizzato in collaborazione con le Università di Ferrara, Salerno e Palermo, prevede un'analisi comparativa relativamente all'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità in diverse città europee, tra cui Iglesias e la città tedesca di Oberhausen, con la quale da anni esiste un rapporto di gemellaggio. «La collaborazione tra le amministrazioni e il mondo della ricerca può far tanto – ha detto l’assessore Scarpa – e può permettere l’individuazione di soluzioni comuni, in continuità e in maniera analoga a quanto fatto in questi anni con numerosi progetti promossi dal Comune».

