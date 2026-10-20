«Una rete per contrastare la solitudine» 

Telefonate periodiche, visite a domicilio e accompagnamento ai servizi e ai luoghi di aggregazione. Sono alcune delle misure proposte per contrastare la solitudine in città, attraverso un programma comunale strutturato e una rete di collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari, associazioni e volontariato. La mozione, primo firmatario Francesco Federico, parte dalle iniziative già attivate dal Comune, come il progetto “Anzi…tutto, Anziani al Centro”, dedicato ad attività motorie, laboratori e socializzazione, e il Servizio di assistenza domiciliare del Comune e del Plus.

Interventi che, secondo i firmatari, vanno rafforzati con una strategia capace di raggiungere anche chi è ancora autonomo ma rischia di scivolare nell’isolamento. «La solitudine non si definisce come una semplice assenza di individui, ma come una rarefazione delle relazioni», scrivono i consiglieri di minoranza, indicando tra le categorie più esposte gli anziani soli, i giovani, i caregiver e le persone con disabilità. Da qui la richiesta di valutare un servizio di prossimità con contatti regolari, visite concordate, trasporto sociale e sostegno nelle necessità quotidiane. L’obiettivo è «intercettare le persone che rischiano di diventare invisibili. «Una città non è una comunità solo perché le persone condividono gli stessi spazi - concludono i proponenti – ma quando si accorge di chi rischia di rimanere solo». ( m. g. )

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