Una rete idrica medievale nel cuore della città 

Un intervento di grande valore storico pronto a rivalutare l’impianto idrico medievale, patrimonio della città di Iglesias. È questo l’obiettivo del progetto “I luoghi dell’acqua della città medioevale”, approvato con una delibera di indirizzo della giunta comunale e volto a recuperare e restaurare alcuni pozzi e fontane della città per renderli visibili alla cittadinanza e ai turisti. Al centro dell’iniziativa ci sono il pozzo sotto piazza Quintino Sella, quello di via Corradino e la fontana di via Lanusei.

Il progetto

A spiegare la filosofia dell’intervento è il sindaco Mauro Usai: «Stiamo progettando che un domani potremmo chiedere i finanziamenti che servono per poter riqualificare e rendere visibili questi luoghi». L’idea, sottolinea il primo cittadino, è quella di inserire nel percorso urbano elementi capaci di raccontare la storia nascosta di questi luoghi d’acqua: «Immaginiamo di poter passare lungo il centro storico e scandire la nostra passeggiata con dei lastroni trasparenti in vetro che possano far vedere sotto». L’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas conferma come il progetto sia nella fase preliminare: «Siamo in fase di progettazione per capire la fattibilità». Tra le ipotesi allo studio c’è quella di piazza Sella: «Vorremmo aprire e fare una sorta di vetro con dei corpi illuminanti che illumini il pozzo che oggi è coperto da un tombino».

Gli speleologi

Dietro il progetto, nato da un’idea dello stesso primo cittadino, c’è anche il lavoro di ricerca portato avanti dal Cissa, centro iglesiente studì speleo archeologi. Il presidente Francesco Ballocco racconta che «tutto nasce dallo studio degli ipogei artificiali cittadini e da alcuni sopralluoghi effettuati nei siti storici». Durante gli interventi nel pozzo di via Corradino, il gruppo si è reso conto di trovarsi davanti a una struttura medievale. Da lì sono partite ricerche e rilievi anche in piazza Sella, al castello Salvaterra e nella cisterna della chiesa di San Michele. «Grazie al “Breve di Villa di Chiesa” – spiega Ballocco - è stato possibile ricostruire la topografia medievale della città e la collocazione di fonti e cisterne». Il valore di questi luoghi vive anche nella memoria dei residenti. Brunella Cabras ricorda la fontana di via Lanusei: «Quando ero piccola avevo la fontana di fronte a casa e andavo sempre lì a prendere l’acqua. Era una comodità all’epoca, perché l’acqua era potabile. La fontana va messa a posto, spesso i ragazzini salgono sulla fontana e lasciano di tutto». Per Iglesias il recupero dei luoghi dell’acqua può diventare una nuova occasione culturale e turistica. «Iglesias è un museo a cielo aperto», rimarca il sindaco. E Ballocco annuncia: «Stiamo preparando un evento per giugno su Iglesias sotterranea. Faremo vedere immagini a 360 gradi e video, un’esperienza unica».

RIPRODUZIONE RISERVATA