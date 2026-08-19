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Elmas.
20 agosto 2026 alle 00:17

Una rete di telecamere per rendere più sicuro il territorio comunale 

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Una rete di videosorveglianza più estesa, intelligente e moderna per blindare il territorio comunale. La Giunta di Elmas, guidata dalla sindaca Maria Laura Orrù, ha approvato formalmente il progetto “Elmas Sicura” insieme allo schema del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” siglato ufficialmente con la prefettura di Cagliari.

L'intervento, interamente predisposto dagli agenti della Polizia locale capitanati dal comandante Marco Pili, prevede un investimento complessivo di 310mila euro finanziato attraverso una mirata combinazione di risorse statali e comunali.

Lo scopo principale del piano è prevenire in modo efficace i fenomeni di criminalità diffusa e il degrado urbano, concentrando il controllo elettronico e i flussi dei dispositivi digitali nei punti nevralgici e più sensibili dell’intero centro abitato.

«Con questo progetto strategico facciamo un passo avanti decisivo per la tutela della nostra comunità e dei nostri cittadini», ha dichiarato la prima cittadina Maria Laura Orrù: «Le nuove tecnologie ci permetteranno di presidiare il territorio in modo estremamente mirato ed efficiente, garantendo una maggiore, costante e concreta serenità in tutti i quartieri del paese e nelle aree periferiche più esposte ai rischi».

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