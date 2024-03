Una rete di Lilliu tiene in vita la Villacidrese, la vittoria sulla Tharros riaccende la luce 

Villacidrese 1

Tharros 0

Villacidrese (4-2-3-1) : Sitzia, Aramu (40’ st Figus), S. Pittau, Carboni (25’ pt Matteo Pinna), Lamacchia, Bruno, Muscas, Medda, Suella, Lilliu (23’ st Lussu), Aimi. In panchina Cocozza, Follesia, Vargiu, Mattia Pinna, Cirronis, Zedda. Allenatore Incani.

Tharros (4-3-1-2) : Mereu, Sardo (38’ st Lonis), Enna (11’ st Foddis), Panza, Boi, La Valle (16’ st Ferrari), Silva (11’ st Perilli), Tetteh, Calaresu (29’ st Atzori), C. Sanna, A. Sanna. In panchina Cabasino, Manca, Piras, Facelli, Ferrari, Foddis. Allenatore F. Pittau.

Arbitro : Cazzavillan di Vicenza.

Rete : 25’ pt Lilliu.

Note : espulso Muscas; ammoniti Boi, La Valle, C. Sanna, Medda, S. Pittau, Matteo Pinna.

SAN GAVINO MONREALE. La Villacidrese supera 1-0 la Tharros con un gran gol di Lilliu e tiene accesa la speranza salvezza. Padroni di casa con l’infermeria piena: Fantasia in tribuna, Cirronis e Cocozza in panca. Capitan Bruno che festeggia le 100 presenze ufficiali con la società di Villacidro e Sitzia portiere diciassettenne all’esordio stagionale le note liete oltre ai 3 punti. Tharros senza il tecnico Antonio Lai: fermato dal giudice sportivo, scontava l’ultimo dei 4 turni di squalifica. Al suo posto il vice F. Pittau, mentre il presidente Tonio Mura pensa di rlasciare a fine stagione.

La gara

Nel primo tempo al 21’ Lilliu dribbla due avversari sulla destra, si accentra e dai 25 metri scocca un sinistro imparabile per Mereu. Nella ripresa al 48’ Muscas in contropiede viene steso in area, l’arbitro Cazzavillan fischia il rigore, sul dischetto si presenta Suella, il suo sinistro a incrociare viene parato da Mereu. In pieno recupero Muscas si fa ammonire due volte nel giro di pochi minuti e viene espulso.

A fine partita l’allenatore di casa Incani commenta: «L’unico modo per uscire da questa situazione è il lavoro, abbiamo avuto tante occasioni e la vittoria è meritata». Per il tecnico della Tharros «noi meglio nella ripresa, sapevo che con la Villacidrese sarebbe stata dura cosi è stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA