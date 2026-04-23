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Iglesias.
24 aprile 2026 alle 00:36

Una rete di famiglie per i minori in difficoltà 

Parte il centro affidi, via alla formazione di chi si mette a disposizione 

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La solidarietà e la famiglia: sono questi i capisaldi del progetto “Le famiglie solidali” che verrà realizzato nell’Iglesiente e del quale il Comune di Iglesias è capofila. Nato nell’ambito del Plus, che oltre a Iglesias comprende Buggerru , Domusnovas , Fluminimaggiore , Gonnesa , Musei e Villamassargia , il progetto permetterà la nascita del nuovo Centro affidi al servizio del territorio.

Il piano

I casi di minori all’attenzione dei Servizi sociali sono aumentati ed è per questo che si è deciso di strutturare una rete di famiglie che dovranno essere preparate per accogliere e gestione casi spesso molto delicati. Lo spirito è quello di aiutare a far aprire le porte di casa e creare una parentela sociale. La formazione diventerà, nella fase iniziale, un momento fondamentale e il progetto, che da Iglesias è coordinato da Paolo Carta, dirigente del servizio delle Politiche sociali, prevede infatti l’organizzazione di corsi, conferenze, convegni dedicati a famiglie, educatori, psicologi, enti del terzo settore e assistenti sociali. Il tutto grazie a una collaborazione proficua e intensa fra Comuni, Asl e terzo settore. Le famiglie affidatarie non saranno soltanto quelle tradizionali, ma il concetto di famiglia verrà esteso ai single e ai più diversi nuclei familiari. Tutti seguiranno un percorso importante di formazione per accompagnare le “famiglie solidali” verso un nuovo e importante traguardo: aiutare coloro che si trovano in una situazione di disagio, e grave difficoltà con la loro famiglia naturale. Le famiglie solidali potranno comunicare fra loro e interagire creando appunto, la rete della solidarietà. Per candidarsi a entrare nella rete si può chiamare al numero verde 800.66.15.92 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo cpfplusiglesias @comune.iglesias.ca.it. «Le amministrazioni hanno il dovere di sostenere e valorizzare questi percorsi - ha dichiarato l' assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa - per costruire insieme una comunità più consapevole e accogliente che restituisce forza ai valori della solidarietà. La formazione accompagnerà le diverse figure professionali e le famiglie in questo percorso che ci permette di aiutare chi è in difficoltà».

Gli obiettivi

Ad oggi, non ci sono finanziamenti dedicati a questo progetto ma potrà essere portato avanti facendo riferimento ai Leps (livelli essenziali delle prestazioni sociali), ovvero linee di intervento e servizi garantiti dall’articolo 117 della Costituzione Italiana per le pari opportunità e per ridurre le disuguaglianze. «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - ha aggiunto l' assessora Scarpa - il nostro è un lavoro di squadra, per tracciare le linee guida di un percorso importante che restituisce dignità e amore alle persone più fragili». Aprire le porte di casa e creare una parentela sociale: sono i valori portanti del progetto, che vede la città di Iglesias al centro di iniziative importanti finalizzate non soltanto alla formazione delle persone, ma al rafforzamento della loro crescita sociale e individuale.

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