Una rete di accoglienza per lanciare il turismo nella zona 

I tesori dell’enogastronomia e le bellezze del territorio, esperienze diverse rispetto a quelle delle località costiere dove mare e relax riempiono le giornate dei vacanzieri. Un fenomeno in crescita nel Parteolla di cui però non si riesce ancora a sfruttare l’enorme potenzialità. Chi arriva a Dolianova sta in paese per poche ore, giusto il tempo per una visita alla cattedrale di San Pantaleo o una tappa nelle aziende olearie e vitivinicole. Manca ancora una rete di accoglienza organizzata che convinca il turista a una permanenza più lunga: «È necessario fare sistema - spiega l’assessore al Turismo Pier Vitale Atzu - per questo abbiamo promosso un incontro partendo dai bed&breakfast con l’obiettivo di coordinare l’accoglienza e convincere il turista a stare per più tempo da noi».

I numeri parlano chiaro: «Da Pasqua ad oggi abbiamo avuto circa 2.000 visitatori - afferma Francesco Locci titolare del museo “Sa mola de su notariu” - turisti che arrivano da noi per conoscere il ciclo di produzione dell’olio, uno dei prodotti principi del nostro territorio. Quasi tutti però si trattengono per poche ore. C’è bisogno di un’offerta strutturata». Il futuro sta nell’originalità e qualità dei servizi: «Questa è la strada - conferma Atzu - il progetto è solo all’inizio, a metà settembre ci sarà il secondo step». Una proposta accolta con favore dagli operatori: «È una bella idea - dice Roberta Pinna del b&b Domus Dama - attendiamo ora di capire come si svilupperà».

