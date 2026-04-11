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Quartucciu.
12 aprile 2026 alle 00:22

Una rete comunitaria per la salute mentale 

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Sfatare il tabù della salute mentale, creare una rete di supporto comunitaria e incoraggiare a chiedere aiuto. È questo l’obiettivo principale del progetto Agorà che si terrà domani dalle 18 alla DoMusArt di Quartucciu. L’iniziativa si rivolge anche a chi, per timore del giudizio e delle barriere culturali, non si avvicina ai servizi di supporto.

Come spiegato dall’assessora alla Cultura Elisabetta Contini: «Il progetto, che ho accolto con entusiasmo anche per la complessità e attualità del tema, non parte dalla salute mentale del singolo, ma dal bene di tutta la collettività, anche per tutelare i diritti civili e abbattere i pregiudizi. Possiamo confrontarci con medici specializzati su dinamiche che condizionano le vite della comunità». Un percorso basato sulla partecipazione. «Ci saranno regole condivise: interventi brevi, assenza di giudizio, ascolto attivo. Coinvolgeremo anche artisti del territorio: Paolo Mameli aprirà l’incontro», aggiunge l’assessora.

«Il progetto nasce come esperienza di psichiatria di comunità nel 2024, presso il CSM Cagliari 1, e subito si diffonde oltre il contesto locale. Questa iniziativa risponde al concetto di salute mentale come bene a disposizione della comunità, che ha il dovere di preservarla attraverso strategie di gestione partecipata e collaborativa», ha spiegato Alessandro Coni, direttore del centro. Per Manuela Ciosci, responsabile del progetto: «Rappresenta un movimento che rimette al centro persone, territori e relazioni. Uno spazio di confronto nei quali operatori, utenti, familiari e cittadini possono ritrovarsi per riflettere e contribuire attivamente alla trasformazione dei servizi».

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