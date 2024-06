Una rete anti-solitudine per gli anziani 

C’è chi ha bisogno di un passaggio per presentarsi in tempo all’appuntamento per una visita specialistica, chi di essere accompagnato per fare la spesa al supermercato o per acquistare le medicine in farmacia. Chi, tante volte, ha solo necessità di parlare, di poter scambiare una parola.

Nella città dove l’età media è di 52 anni e ogni cento giovani ci sono 322 anziani (indice di vecchiaia ben più elevato di quello regionale che è di 253), 14mila delle 38mila persone che vivono da sole hanno 65 anni e più. Se in linea di massima la soglia ufficiale d’ingresso nella grande maturità è oltrepassata da over 65 in salute, attivi e con buone relazioni sociali, tanti sono a Cagliari gli anziani soli, senza una famiglia e una rete di parenti.

Il progetto di vicinato

È la solitudine, la malattia che annienta gli anziani. Una condizione che con l’arrivo dell’estate precipita nella desolazione. Non a caso, al di là delle iniziative organizzate dai servizi sociali del Comune come per esempio l’accompagnamento in spiaggia al Poetto, associazioni e sindacati rinforzano la rete dell’accudimento tra cicli di conferenze a tema, sportelli di ascolto, corsi di informatica e di prevenzione degli incidenti domestici, passeggiate ed escursioni guidate.

Le Acli puntano sul modello della solidarietà di vicinato con il progetto Genti de bixinau, l’aiuto offerto agli anziani che hanno necessità di una mano nelle incombenze della quotidianità. Bisogni ai quali rispondono gli operatori del Punto famiglia e i ragazzi del servizio civile, giovani questi ultimi tra i 18 e i 29 anni, i più diplomati e laureati, qualcuno con specializzazione, altri ancora alle superiori. «La solitudine, è questo il problema più pressante perché tanti, troppi, non hanno neanche una famiglia sulla quale contare», conferma Francesco Pisano, responsabile della Federazione dei pensionati Acli di Cagliari. «In città abbiamo uno sportello di ascolto che raccoglie le richieste di aiuto, gli sfoghi, il bisogno di un contatto umano». Una rete che, appunto, poggia sul drappello dei ragazzi del servizio civile, che aiutano gli anziani con problemi di mobilità a fare la spesa, prendere le medicine in farmacia, accompagnandoli dal medico e alle Poste.

Seminari e lezioni

«Ma pensiamo anche a chi, pur essendo pienamente in forze, non fa attività fisica», sottolinea Pisano. «Per la maggior parte uomini, magari rimasti vedovi, ma sono tante anche le donne. Per questo organizziamo le nostre passeggiate della salute, che uniscono il movimento all’aria aperta all’incontro tra le persone».

L’ultima, all’orto botanico, ha coinvolto una ventina di partecipanti. «Il 26 giugno saremo a Molentargius».

Alla Cisl, la federazione dei pensionati cura in particolar modo la formazione e l’informazione di quanti si rivolgono alle quattro sedi cittadine del patronato (undici quelle territoriali). «Tantissimi vivono da soli, una condizione che spesso li rende più fragili», spiega il segretario Francesco Piras. «Incontri sulla sicurezza domestica, sugli accorgimenti per evitare le truffe, su come comportarsi in vista della fine del mercato tutelato dell’energia con i consigli di Adiconsum. Appuntamenti che gli anziani apprezzano e che offrono loro strumenti per una migliore consapevolezza».

Esperienza da salvare

Mauro Carta, presidente regionale delle Acli, dice che, «soprattutto dopo la pandemia è cresciuta negli anziani la paura di andare avanti negli anni senza la dovuta assistenza socio-sanitaria: restare senza medico di base, non riuscire a prenotare una visita, dover attendere mesi e mesi per un esame diagnostico».

D’altro canto, sottolinea, «vorrebbero dare un contributo attivo alla comunità, perché, pur in pensione, molti tra loro hanno competenze e mestiere che potrebbero esser d’aiuto in diversi settori». Non solo nonni vigili davanti alle scuole. «Tante sono le professionalità in pensione alle quali potremmo fare ricorso, dagli insegnanti ai medici. Professionalità che vorrebbero avere un ruolo attivo ma anche riconosciuto. Per questo, noi come Acli, da tempo lavoriamo a una proposta di legge per il riconoscimento di un rimborso spese a quanti si mettono al servizio della comunità anche per qualche ora alla settimana».

