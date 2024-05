Una religione da cinema: tra pigrizia e pacifismo, benvenuti al Lebowski Day 

Recita Wikipedia: «Il dudeismo - in inglese dudeism, ufficialmente The Church of the Latter-Day Dude - è una nuova religione e corrente di pensiero il cui obiettivo primario è diffondere la filosofia e lo stile di vita rappresentati dal personaggio di Jeffrey The Dude Lebowski, nel film del 1998 “Il grande Lebowski” dei fratelli Joel ed Ethan Coen». Ora c’è culto e culto. Ed è chiaro che il dudeismo gioca sulle passioni (goliardiche), sugli stili di vita e non sulla fede vera. Sta di fatto che uno dei ministri del culto è il sardo Mauro Porcu che per domani a Torralba ha organizzato il primo Lebowski Day di Sardegna, in programma al cinema Carlo Felice a partire dalle 19.30.

Chiariamo subito: Porcu, nato a Macomer nel ’74, dal 2016 al 2022 ha diretto il Museo Casa Manno di Alghero, ha lavorato al Centro servizi culturali Unla e alla libreria Emmepi di Macomer, ha collaborato con i musei civici di Bosa, è giornalista pubblicista, scrittore di saggi musicali e dal 2023 è direttore artistico del cinema Carlo Felice di Torralba. Insomma un uomo con un bel bagaglio culturale alle spalle, fulminato sulla via dei fratelli Coen e dalla filosofia di vita che Lebowski (sullo schermo Jeff Bridges) ha traghettato in alternativa a un mondo di fighettismo , rampantismo e ossessione smodata per la perfezione fisica.

Porcu, ma qual è la filosofia Lebowski?

«Essenzialmente pigrizia e pacifismo».

Cosa è la chiesa e quanti affiliati ha nell’Isola?

«È ovviamente un covo di pigri obiettori di coscienza dediti al bowling e al White Russian. Non so quanti adepti ci siano nel mondo e nell’Isola, però penso di essere l’unico ministro del culto presente in Sardegna. Naturalmente è tutto un gioco, una scusa per citare a memoria le battute del film e per ribadire che i Metallica sono una manica di str...i».

Come molti raduni di questo tipo ci si vestirà come i protagonisti del film?

«Nei Lebowski Fest generalmente si usa. Per questa prima edizione non abbiamo spinto sul dress code ma potremmo farlo in futuro. In genere arrivano Drughi, Jesus Quintana, nazi nichilisti ma anche compagni morti con la faccia nel fango».

Quanti dudeisti vi aspettate?

«Bella domanda... So di appassionati che verranno da tutta l’Isola soprattutto da Cagliari. Ma l'affluenza è davvero una cosa che non riusciamo a prevedere».

Il programma di sabato sera.

«L’evento clou della serata sarà ovviamente la proiezione de “Il grande Lebowski” restaurato in 4K e distribuito dalla Cineteca di Bologna per l’iniziativa “Il cinema ritrovato” in occasione del venticinquennale del film. Suddivisa in due parti, poste in apertura e chiusura del film, verrà proposta la conferenza “Perché vi è piaciuto Il grande Lebowski (anche se pensate che non sia così)”. Durante il Lebowski Day sarà inoltre possibile degustare il White Russian Special, realizzato con il liquore al caffè torrefatto in loco dai fratelli Carta».

Il White Russian è la bevanda di Lebowski e i suoi discepoli. Ci dia la ricetta dello Special.

«Classico: wodka, Kahlúa e panna. In questo caso è Special perché al posto della Kahlúa avremo il liquore al caffè torrefatto dai Carta. Il cinema si trova sopra il loro bar torrefazione».

