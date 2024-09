Una rassegna su case campidanesi e chiese   

Tra fascino, incanto, tradizioni e cultura: quattro giornate a Settimo San Pietro per parlare di case campidanesi, chiesette e tradizioni, tra curiosità, miti, aneddoti e leggende. Sono i temi di una rassegna che si svolgerà in paese dal 12 al 15 settembre. La particolarità della iniziativa, organizzata dall’associazione “Archeoculturale Jenna Arcana onlus”, è rappresentata dalla pluralità dei siti che ospiteranno le serate. La “Casa Baldussi” il 12 settembre per la serata d’apertura dedicata alle abitazioni campidanesi; la chiesa campestre di San Giovanni per la serata del 13 settembre e la Casa Dessy per le giornate del 14 e 15 settembre.

Tanti gli ospiti previsti, Alceo Vado, Tonino Bussu, Luigi Sanciu, Davide Meloni, Gianpaolo Demartis, Claudia Zedda, Emanuela Katya Pilloni per concludere con Augusto Marini, Aldo Cinus, Mariano Staffa e il coro maschile S’Arrodia di Sinnai. In programma anche una mostra fotografica su Settimo dagli anni 30 ai 60. Il 13 settembre, nella sala consiliare, si parlerà di transizione energetica.

L’evento si avvarà della collaborazione del gruppo folk “S’acua e dolus” e di Davide Piga con la sua Harvest Sardinian Craaft Beer. Il patrocinio è del Comune di Settimo. (ant. ser.)

