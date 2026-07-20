Una rassegna musicale ai piedi della Torre Aragonese 

Nuovi appuntamenti a Ghilarza. L'assessorato alla Cultura con la Scuola di musica Guilcier - Barigadu propone la rassegna “Passaggi sonori. Sguardi, voci e danze tra Mediterraneo, canzone d'autore e jazz”. Si inizia sabato 25 con “Cuentos: racconti di suoni dal Mediterraneo all'America latina” di Eliana Melis, Marta Dessì e Max Viani. Venerdì 31 “Futura: l'universo musicale di Lucio Dalla” con Daniel Meloni, Massimiliano Ruju, Paolo Loi, Paolo Cocco e Marcello Mameli. Due gli eventi ad agosto: venerdì 7 “Danze dal mondo” con Franco Corda; venerdì 21 “Queens of Jazz. Eleganza e swing nelle voci femminili del Novecento” con Martina Garau Jazz 4tet. Tutti gli spettacoli nel piazzale Torre Aragonese alle 21.30. ( a. o. )

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