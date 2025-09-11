Una rassegna di musica, arte e riciclo 

Doppio appuntamento questa settimana con la rassegna “Summer is back”, del centro commerciale naturale “La via del mare”. Si comincia oggi in viale Colombo alle 19,30 con l’animazione per i bambini, l’esposizione di Fenalc Cagliari e i sommelier della Fondazione italiana sommelier Sardegna: guideranno la degustazione dei vini. Musica nei locali della zona.

Domani dalle 18 a Marina di Capitana il “Clean art day”. La musica incontra l’arte del riciclo, in un programma che unisce blues e rock’n’roll, balli swing, giochi per bambini e degustazioni di vini. Non mancherà l’animazione per bambini sul tema “La Sirenetta”. Artisti e artigiani mostreranno come dare nuova vita a materiali di scarto. Tra gli ospiti Silvia Congiu, creatrice di The Eco Travel Project, con laboratori gratuiti di riuso tessile, e Andrea Pala, artista e attivista ambientale, che realizzerà un’opera in plastica riciclata: un pesce, simbolo del nostro mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA