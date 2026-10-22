Una rassegna di film d’autore 

La rassegna “Cinema nelle piccole comunità - L’altra visione” torna a Serramanna. Giunta alla sesta edizione, la rassegna curata da Unica Radio in collaborazione con l’associazione “Serramanna Bidda Nostra”, e con il patrocinio del Comune di Serramanna, è stata pensata per offrire al pubblico una proposta curata e indipendente, dando spazio al cinema d’autore e di ricerca.

Dal 26 ottobre al 1° novembre, la sala Vico Mossa ospiterà sette appuntamenti con opere cinematografiche nazionali e internazionali: storie di piccole comunità, percorsi di formazione e racconti sociali che invitano a osservare il mondo contemporaneo da prospettive diverse. Tutte le proiezioni inizieranno alle 19, con ingresso gratuito. I film saranno proposti in lingua originale con sottotitoli.

Il programma: 26 ottobre "Ministry of love”, regia di Pavo Marinković: 27 ottobre “Akadimia Platonos”, regia di Filippos Tsitos; il 28 “Grave decisions”, regia di Marcus Rosenmüller; il 29 “Lovemilla”, di Teemu Nikki; il 30 “Absurdistan”, regia di Veit Helmer; il 31 ottobre “Daddy Longlegs”, regia dei fratelli Safdie; il 1° novembre “Barbaque”, regia di Fabrice Eboué.

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