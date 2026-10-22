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Sanluri
23 ottobre 2026 alle 00:42

Una rassegna al teatro Akinu Congia 

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Al teatro “Akinu Congia” undici spettacoli, tra ottobre e aprile, targati Cedac. A Sanluri è partito il viaggio tra mito e storia, tra riletture di classici e testi di autori contemporanei, accanto ad affascinanti opere musicali e coreografie per la stagione di prosa. «Questo nuovo progetto», sottolinea il sindaco, Alberto Urpi, «porta sul palco un programma di grande livello a conferma di quanto ormai la città sia diventata un punto di riferimento per la cultura e per il teatro nel territorio, e questo ci rende orgogliosi. La vera scommessa, infatti, non era solo avviare una stagione teatrale, ma riuscire a proseguirla negli anni, mantenendo livelli alti sia nella qualità delle rappresentazioni sia nell’investimento».

Il cartellone è una finestra sull’ampio panorama dello spettacolo teatrale italiano attraverso linguaggi, generi e sensibilità differenti. Una programmazione che affronta temi universali e attualità, dal rapporto dei cittadini con il potere all'assurdità della guerra, dalle molteplici declinazioni dell'amore fino alla gelosia, al fascino dello sport e al valore della scienza, e ancora la ricerca spirituale e il dialogo tra uomo e natura, tra un omaggio ad Alessandro Manzoni, duecento anni dopo la pubblicazione de “I Promessi Sposi”, e un tributo a Dario Fo, nel centenario della nascita dell'attore e drammaturgo, con una “giullarata” a San Francesco d'Assisi. Focus sulla drammaturgia contemporanea con “Contratto-dialogo per un rapporto di coppia” con Alice Bertini e con “Bandiera”, uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci. Danza con “Resounding” di Francesca La Cava.

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