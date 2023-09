Una rara forma di reumatismo 

Cos’è il Reumatismo Palindromico?

È una rara affezione dell’apparato locomotore caratterizzata dalla comparsa di episodi ricorrenti di infiammazione acuta di una o poche articolazioni e gonfiore dei tessuti molli periarticolari, di durata variabile da alcune ore ad alcuni giorni, con risoluzione spontanea e con assenza di segni di flogosi negli intervalli tra gli attacchi acuti. Nella maggior parte dei pazienti c’è la risoluzione completa e senza la comparsa di danno articolare; in una minoranza di loro c’è invece l’evoluzione verso una forma di artrite erosiva e in questi casi rappresenta una fase prodromica delle forme primarie croniche. In altri casi si assiste invece all’evoluzione verso una connettivite maggiore come il Lupus o forme indifferenziate. Nel sospetto di reumatismo palindromico è di grande importanza un’attenta diagnosi differenziale, il monitoraggio nel tempo del paziente da un punto di vista clinico e di laboratorio, e l’esclusione di altre malattie e di quadri paraneoplastici.