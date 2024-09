Una ragazza trovata morta nella sua casa 

Una ragazza di 32 anni è stata trovata morta ieri mattina nella casa dove abitava in via Spagna. A trovarla sono stati i familiari che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 che non ha però potuto fare nulla. Poi l’intervento degli agenti del Commissariato di Quartu. La Polizia ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione di via Spagna, sentendo i familiari della vittima. Quindi la decisione della dirigente Silvia Casu di informare dell’accaduto la Procura di Cagliari.

Il pubblico ministero Marco Cocco ha disposto così il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale del Brotzu, dove nelle prossime ore sarà effettuata la perizia necroscopica per risalire alle esatte cause della morte della ragazza.

Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza: l'ipotesi più accreditata è che la donna sia morta per un improvviso malore. Da quanto si è appreso, infatti, la vittima soffriva di alcune patologie e già ieri non sarebbe stata bene. Una circostanza ovviamente tutta da chiarire. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha comunque disposto l'esame autoptico sulla salma che dovrebbe essere effettuata oggi o al più tardi domani probabilmente dal medico legale, professor Roberto Demontis.

Sulla vicenda che ha suscitato il cordoglio dei residenti della zona ieri sera il Commissariato di Quartu ha inviato un dettagliato rapporto informativo alla Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA