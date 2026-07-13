«Una ragazza da maglia numero 10» 

Ludovica Nasti torna in Sardegna nell’inedita veste di conduttrice. Dopo l’esperienza della scorsa estate, quando in Gallura al Cinema Tavolara accompagnò il film “La storia del Frank e della Nina”, di cui è protagonista e che le valse il Premio Nuovo Imaie ai Nastri d’argento, la giovane attrice, napoletana di Pozzuoli come una certa Sophia Loren («grazie ai miei genitori, sono cresciuta con i suoi film», ricorda Ludovica), è stata scelta per presentare insieme a Neri Marcorè e alla giornalista Alessandra Magliaro la trentaseiesima edizione del Festival, in programma da oggi a domenica tra San Teodoro, Porto San Paolo e l’Isola di Tavolara.

Una nuova sfida

«Durante un altro festival si parlava di conduzioni, e io ho mi sono lasciata sfuggire che prima o poi mi sarebbe piaciuto provarci. Viviana Gandini, dell’organizzazione del Cinema Tavolara, era là, e mi hanno fatto la proposta», svela Nasti, che nel 2019 ha vinto il Globo d’oro come Attrice rivelazione e il Premio Flaiano per la televisione e la radio, e che quest’anno ha conquistato il David Rivelazioni italiane: «All’inizio la responsabilità mi spaventava, poi ho pensato a quanto mi piacciano le sfide, e adesso sono qui». Per chi è sulla scena da quando aveva 12 anni, ed è riuscita a conquistare in un amen pubblico e critica grazie al ruolo di Lila della fortunata serie televisiva “L’amica geniale”, confermandosi nei panni di Viola in “Mina Settembre” e Lucia Ruotolo nella nuova fiction di Rai 1 “La Preside”, accanto a Luisa Ranieri, coinvolgere la platea di Tavolara sarà un gioco da ragazze.

«L’anno scorso, quando sono venuta come ospite, sono rimasta folgorata da questo Festival: che mi abbiano proposto di condurlo non è scontato», spiega la non ancora ventenne attrice campana. «Sono curiosa ed emozionata. Mi piace molto anche la nuova sezione dedicata alla letteratura: con il cinema c’è sempre un filo conduttore, e io ho una passione per il libri, anche se vorrei essere più costante», aggiunge poi Nasti. Il festival inizierà stasera a La Peschiera di San Teodoro con la presentazione dell’ultimo libro di Marcello Fois “L’immensa distrazione” (Einaudi) e la proiezione di “Quasi Grazia” di Peter Marcias, tratto dall’omonimo testo di Fois su Grazia Deledda: alla serata parteciperà Irene Maiorino, che nel film interpreta la scrittrice sarda da giovane.

«I miei amici»

«I film selezionati sono bellissimi, senza contare che al Festival ritroverò degli amici, come Irene. Manifestazioni come questa esaltano il cinema, che per me è una passione innanzitutto come spettatrice: impazzisco per film come “Nuovo cinema paradiso” e “Vacanze romane”, e per Federico Fellini e Massimo Troisi», dice ancora Nasti, attesa dall’autunno da diversi impegni professionali. «Tra settembre e giugno girerò un paio di cose per la tv, ma nel mezzo ci potrebbe essere un nuovo progetto per il cinema. Inoltre, sono impegnata con l’Unicef: adesso sono testimonial, ma sto lavorando per diventare ambasciatrice», svela la madrina di Tavolara 2026, che oltre al cinema, da buona napoletana, ha un’altra grande passione: il calcio.

«Le mie passioni»

«Da piccolina giocavo in una squadra, diventare una giocatrice era il mio sogno. Poi, quando ho iniziato a fare l’attrice, sono cambiate le priorità e le abitudini, ma a volte», ricorda Nasti, «seguo ancora papà e gli amici allo stadio per le partite del Napoli, di cui sono una tifosa sfegatata». Da cui il numero 10 di Diego Armando Maradona sulla maglia di Ludovica. «Che è anche il numero di Lionel Messi», rimarca lei a proposito della star argentina, protagonista dei Mondiali di quest’anno: «Tra lui e Cristiano Ronaldo, Messi tutta la vita!».

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