Una raffica di vento dietro la tragedia 

Una raffica di vento più forte delle altre che ha fatto sbandare lo scooter mandandolo contro il guardrail. Mentre l'amico che era alla guida è caduto sull’asfalto, Jacopo Barbarossa, seduto dietro, ha avuto la maledetta sfortuna di sbattere violentemente contro la vecchia barriera spartitraffico, della tipologia più volte finita al centro delle polemiche per la sua pericolosità soprattutto in caso di incidenti in moto. Un impatto terribile che gli è stato fatale.

Gli ultimi istanti

Sarebbero questi i due elementi decisivi alla base del tragico incidente che sabato sera è costato la vita al giovanissimo studente cagliaritano – avrebbe compiuto 18 anni il prossimo agosto - sulla litoranea che da Quartu porta a Villasimius. A confermarlo sarebbero le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, ma anche il video girato dalla dash cam di un tassista – Nicola Frongia - che ha ripreso gli attimi immediatamente precedenti la tragedia. In quei frame si vede lo scooter condotto da Nicolò Palmas, con Jacopo Barbarossa seduto dietro di lui, superare il taxi e un’altra auto a non più di 70 chilometri orari e rallentare in prossimità di una curva. Davanti a loro una moto e uno scooter su cui viaggiavano gli altri due amici con cui Palmas e Barbarossa stavano andando a Torre delle Stelle per passare una serata al mare. Poche centinaia di metri dopo lo scooter si è schiantato sul guardrail. Inspiegabilmente. Jacopo Barbarossa è rimasto quasi intrappolato sotto la barriera d’acciaio. Nicolò Palmas invece è caduto sull’asfalto e questo gli ha salvato la vita: ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo. Ora è ancora ricoverato sotto choc al Policlinico di Monserrato.

Le indagini

Quello che realmente è accaduto lo diranno comunque le indagini degli agenti della Polstrada di Muravera che hanno effettuato i rilievi inviando un rapporto alla Procura di Cagliari già nella tarda serata di sabato. Il pm, Emanuele Secci, ha disposto la rimozione della salma, trasferita poi al cimitero di Quartu e subito messa a disposizione della famiglia per il funerale. Ovviamente nulla è trapelato su quanto scritto nel rapporto informativo al magistrato.

Di sicuro c’è che in quel momento, il maestrale soffiava fortissimo anche lungo il litorale. E che non c’è stato alcun ritardo nei soccorsi. L’ambulanza è infatti arrivata dopo dieci minuti ma i tentativi dei medici di salvare la vita a Jacopo Barbarossa si sono rivelati inutili. La Polstrada ha avviato gli accertamenti a 360 gradi senza escludere altre ipotesi all’origine della tragedia. Una improvvisa sbandata, un guasto meccanico, un ostacolo improvviso sulla strada, che finora non sarebbe stato comunque rilevato. Al momento non ci sono indagati.

Troppe tragedie

Jacopo Barbarossa avrebbe compiuto 18 anni il prossimo agosto. Era nato e abitava a Cagliari con la famiglia. Con l’amico si stava dirigendo verso il mare, a Torre delle Stelle. Un sabato che doveva essere solo si svago e di felicità. I funerali si terranno nella basilica di Bonaria a Cagliari domani alle 16.

È l’ennesima tragedia sulla provinciale 17, che tutti i quartesi chiamano via Leonardo da Vinci, una delle strade più pericolose della zona. Appena due mesi fa era stato un ex carabiniere di Quartu a morire all'altezza di Margine Rosso dopo che il suo scooter era finito contro un'auto. Da sabato purtroppo su quella striscia d’asfalto maledetta c’è una croce in più.

