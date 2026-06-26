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San Vito.
27 giugno 2026 alle 00:12

Una raccolta firme per avere il medico 

Metà residenti senza punto di riferimento dopo l’ultimo pensionamento 

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La risposta da parte della Asl di Cagliari è sempre uguale: «Non ci sono medici». E così dallo scorso gennaio, da quando a San Vito è andato in pensione uno dei due medici di base, metà paese non sa più a chi rivolgersi.

Non solo: i disagi si ripercuotono a catena sui cittadini di Muravera e Villaputzu, dal momento che l’ultimo camice bianco andato via aveva numerosi pazienti anche nei centri vicini. Che, a loro volta, sono in sofferenza.

Difficoltà

Una situazione oramai insostenibile che ha spinto Lidia Todde, presidente dell’associazione “Obiettivo Sanità Sardegna”, una vita a combattere per i diritti dei malati, a promuovere una raccolta firme da inoltrare alla direzione generale della Asl.

«Pochi medici? È la favoletta che hanno inventato per cercare di blandire le proteste», sottolinea Todde, «la verità è che da ormai vent’anni ci stanno togliendo di tutto e di più. Abbiamo assolutamente bisogno del medico di base, di una persona di riferimento che ci conosca. E invece ecco che spuntano gli ospedali di comunità e le case della salute, un modo anche questo di toglierci i servizi essenziali».

Il centro

A San Vito c’è chi, come l’assessore comunale Gian Piero Cuccu, è riuscito a trovare un medico a Castiadas «ma non è giusto», sottolinea, «e poi proviamo a pensare a chi è anziano e non può spostarsi». Per tamponare le emergenze, sempre a San Vito, è stato attivato un centro Ascot nei locali comunali di via Aldo Moro dedicato a chi è rimasto senza medico di base.

Un centro che, operativo per poche ore alla settimana, non risolve il problema. «Siamo di fronte a una di discriminazione nei confronti degli utenti», è riportato nel modulo per la raccolta delle firme distribuito in tutte le attività commerciali e che vede già centinaia di sottoscrizioni, «soprattutto per le fasce più deboli, cioè anziani e disabili».

La politica

Il sindaco Antonio Siddi assicura la continua sollecitazione da parte del Comune nei confronti della Asl «e dall’azienda sanitaria continuano a ripeterci che si stanno dando da fare ma che non trovano medici. Purtroppo è un problema che c’è da oltre dieci anni, oggi stiamo arrivando a un limite non più tollerabile».

Il capogruppo di minoranza Alberto Cuccu critica la Asl ma anche il Comune: «La petizione e la raccolta firme promossa dai cittadini rappresentano la prova tangibile del fallimento della gestione burocratica e dell’inefficacia delle istituzioni coinvolte», dice, «quando la popolazione è costretta ad auto organizzarsi per rivendicare un diritto costituzionale elementare significa che i canali istituzionali ordinari hanno smesso di funzionare». Per Cuccu, insomma, la raccolta «è una sorta di vertenza popolare contro l’inerzia congiunta di Asl e Comune».

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