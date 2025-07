Una raccolta differenziata da record 

La città del riciclo si conferma, e questa volta sale sul gradino più alto del podio. Monserrato è il Comune con più di 15mila abitanti più virtuoso della Sardegna nella raccolta differenziata. Il risultato è stato sancito ieri mattina con la premiazione come “Comune Riciclone” all’Hotel Quirinale di Roma. Durante l’evento, promosso da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati premiati i Comuni classificatisi al primo posto nelle rispettive regioni per la più bassa quantità di rifiuti avviati a smaltimento. Sull’Isola le percentuali maggiori di riciclo sono state registrate proprio a Monserrato, con una media dell’83%. La città era già stata premiata per i risultati ottenuti nel 2024, fermandosi però all’82% e senza primo posto. Segno del miglioramento ottenuto di anno in anno, testimoniato dai numeri: nel 2021, la percentuale di spazzatura riciclata si attestava al 74,42%, nove punti percentuali sotto quella attuale. Il costo per il conferimento del secco, invece, è passato dai 239 mila euro del 2023 a 193 mila nel 2024. Decisivo l’impegno dei monserratini nel recepire le buone norme per un corretto conferimento, grazie anche alle giornate di sensibilizzazione promosse da Comune e Gesenu, l'ultima in programma stamattina: uno stand informativo sul secco residuo in via dell’Argine, tra le 8.30 e le 12.30. “Un risultato importantissimo, frutto del lavoro di squadra tra la Gesenu, gli uffici, gli operatori ecologici, l’assessore all’Ambiente e soprattutto i nostri cittadini, già virtuosi in passato e che adesso hanno avuto il merito di adeguarsi alle regole più stringenti della tariffazione puntuale, adottata da soli quattro Comuni in Sardegna”, le parole del sindaco Tomaso Locci, che ha ritirato il premio dalle mani del coordinatore Ecoforum regionali Legambiente Emilio Bianco. “L’83% delle utenze avrà una riduzione sulla Tari e siamo ancora senza ecocentro: una volta aperto si differenzierà ancora meglio e avremo ulteriori sgravi”. Il cantiere in via San Fulgenzio è stato allestito un mese fa, l’opera da programma dovrebbe essere pronta in sei mesi. “Questo importante traguardo ci motiva a proseguire su questa strada, implementando le nostre politiche ambientali e di gestione dei rifiuti”, aggiunge l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, anche lui nella capitale per la premiazione. “Gli uffici sono costantemente al lavoro per migliorare il servizio, con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, diminuire i costi di conferimento in discarica e alleggerire l'onere economico per i cittadini”.

