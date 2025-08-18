VaiOnline
Monserrato.
19 agosto 2025 alle 00:34

Una raccolta di fondi per la famiglia che ha perso la casa 

Il grande spavento nel cuore della notte, e pericolo scampato grazie ai vigili del fuoco. Ora una casa è da ricostruire quasi del tutto. È il momento della conta dei danni per Francesca Argiolas e Simone Serra, proprietari dell’abitazione in via Cesare Cabras a Monserrato che, nella notte tra giovedì e venerdì, è stata devastata da un incendio provocato dal cortocircuito di una pompa di calore al piano terra. In casa in quel momento era presente la donna, con le figlie di 2 e 9 anni e la nonna di 90, e si trovavano tutte al primo piano. Intorno a mezzanotte le quattro persone sono state svegliate dal fumo che in pochi minuti ha risalito il vano scala, e sono rimaste intrappolate. Ad aiutarle a lasciare l’edificio sono stati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

I primi accertamenti medici avevano portato al ricovero di Argiolas e della bimba più grande, ma senza pericoli seri. La preoccupazione maggiore è per la casa, che necessita di un notevole (e costoso) intervento. Per questo la sorella di Simone Serra, Luana, ha lanciato una raccolta fondi sul portale GoFundMe.

«La casa è stata invasa dalle fiamme e dal fumo, che hanno distrutto il 90 per cento dell’immobile», spiega: «Faccio questa raccolta di fondi perché possiamo aiutarli a ricostruire ciò che hanno perso. I soldi verranno utilizzati per un nuovo impianto elettrico certificato e il ripristino di pareti e arredamenti». Primo obiettivo della raccolta è quota 2.200 euro, già raggiunta per i due terzi grazie alla mobilitazione della comunità.

