Una raccolta  alimentare  per i poveri 

Pacchi di pasta, conserve, cartoni di latte, olio, caffè, merendine e le immancabili colombe e uova pasquali, messe a disposizione dei meno fortunati per vivere una Pasqua serena. È il bilancio della mattinata di solidarietà promossa dal Circolo Fratelli d’Italia di Monserrato e l’associazione culturale Obiettivo Communitas.

Una raccolta alimentare, organizzata martedì in via del Redentore, a cui i monserratini hanno risposto con generosità. «Ringraziamo i numerosi cittadini che ci hanno aiutato a raccogliere generi di prima necessità, con numeri ben oltre le nostre aspettative. Una mattina in cui si è respirato il clima pasquale della condivisione e del dono», è il commento della coordinatrice del circolo, Giulietta Marras. I generi alimentari sono stati devoluti ieri alla Conferenza Vincenziana della chiesa San Giovanni Battista La Salle, «una realtà che da tantissimi anni assiste i più bisognosi con spirito cristiano e abnegazione».

