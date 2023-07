Una questione di memoria in scena all’auditorium   

Ad Aritzo la compagnia “Attori per caso” supportata dal Comune organizza nell’auditorium dell’Itc oggi alle 21.30 lo spettacolo “Questione di memoria”. Nella commedia di Giuseppina Cattaneo tre amiche affidano il denaro a Tino per investirlo a loro nome, ma perde la memoria, dando vita a divertenti espedienti al fine di recuperare i ricordi. La regia e i costumi sono dell’associazione “Attori per caso” che prova da cinque mesi e di cui Franco Longobardi è il presidente. Diversi gli attori aritzesi in scena: Daniele Spinazzola nei panni di Tino, Rosa Loi di Santina, Rosa Bianca Ermini di Rina, Laura Onano di Mina, Longobardi di Giocondo e Candida Cogoni di Perlina. (m. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA