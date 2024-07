Una quaterna che cambia la vita 

Chissà se il nuovo Paperone è un quartese che viveva in condizioni di povertà o se i soldi sono piovuti a chi forse non aveva poi tanto bisogno. Sta di fatto che da ieri la città ha un nuovo re del Lotto, che è riuscito a vincere la bellezza di 400mila euro (per l’esattezza 400.950) con una quaterna. E la dea bendata ha baciato di nuovo la tabaccheria di via Porcu che già negli ultimi anni aveva fatto il pieno di vincite. Come dimenticare infatti le due da 500mila euro al Gratta e Vinci e l’ultima da 100mila euro, l’anno scorso.

Due giocate da quattro euro sui numeri 4-16-17.19. Una sulla sola ruota di Napoli che ha portato alla vincita di 364.500 euro. Si tratta della seconda vincita più alta centrata quest’anno al Lotto, superata solo da quella dello scorso marzo scorso nel salernitano, che portò al fortunato scommettitore 376.500 euro.Lo stesso giocatore ha poi giocato la stessa quaterna puntando ancora 4 euro su tutte le ruote, portando così a casa altri 36.450 euro.

La scoperta

«Ci siamo resi conto che i numeri erano stati giocati da noi soltanto ieri pomeriggio» dice uno dei titolari della tabaccheria di via Porcu, Mattia Frongia, «e pensare che durante il giorno saputo della vincita ci eravamo sentiti tra colleghi per sapere chi potesse essere la ricevitoria vincente».

E alla fine, aggiunge Frongia, «era proprio la nostra. Abbiamo consultato il bollettino ufficiale del lotto che viene aggiornato di volta in volta e visto che la quaterna vincente era stata giocata da noi l’11 luglio alle 18,50» . Allo stato attuale, «non sappiamo ancora niente. Non sapevamo nemmeno che era stata giocata da noi, figuriamoci se possiamo ipotizzare chi sia il vincitore. Adesso vediamo un po’ cosa riusciremo a scoprire e se il fortunato scommettitore si farà vivo. Noi siamo qui».

La ricerca

E in città è già partita la caccia a chi possa essere i novello Paperone che di certo d’ora in poi avrà una vita più facile e potrà togliersi qualche sfizio. Di certo c’è che comunque sia, è difficile che svelerà la sua identità e che potrebbe trattarsi anche di un giocatore di passaggio.

È da anni che la dea bendata bacia la città.

Da ricordare appunto le due vincite da 500mila euro al Gratta e Vinci nella tabaccheria di via Porcu dove l’anno scorso, sempre al Gratta e Vinci erano stati vinti anche 100mila euro.

Perché sono tantissimi i quartesi che tentano la sorte. In tempi di crisi e di licenziamenti, i quartesi si riversano nelle tabaccherie della città per giocare soprattutto con i tagliandi del Gratta e vinci.

Che sia soltanto un euro oppure cifre più cospicue, non fa differenza, il sogno è una vincita che cambi la vita e aiuti a sopravvivere.

