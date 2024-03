Una provvista di munizioni  

Al posto di blocco l’hanno trovato in possesso di una pistola Derringer. In casa nascondeva un’arsenale di munizioni per cinque modelli di armi, tra cui proiettili per una 44 magnum. Abbastanza per far scattare l’arresto. Alessandro Demurtas, 18 anni, disoccupato di Arzana, è così finito nel carcere di Uta, su disposizione del pm di Cagliari, Nicola Giua Marassi. La perquisizione domiciliare è scattata dopo che il ragazzo, poco dopo l’alba di ieri, è stato sorpreso con addosso una pistola. Era appena rimasto coinvolto in un incidente nel territorio di Villaputzu, all’altezza dello svincolo per la Nuova Orientale. Le forze dell’ordine lo avrebbero voluto sottoporre all’etilometro, ma il giovane avrebbe abbozzato una fuga, durata pochi istanti. Atteggiamento che ha insospettito i carabinieri della compagnia di San Vito che hanno avviato la successiva perquisizione personale, avvisando del risultato il magistrato di turno.

La vicenda

Alessandro Demurtas ha perso il controllo della sua auto mentre affrontava un leggero tratto in discesa. Il mezzo è piombato sul guardrail, sfondandolo. Pochi minuti dopo sono arrivati gli equipaggi delle forze dell’ordine. Il suv bianco era semiribaltato, il giovane a poca distanza. Come da prassi in queste circostanze, il giovane si sarebbe dovuto sottoporre al test alcolemico ma si è sottratto, allontanandosi. Il suo tentativo di fuga è durato pochi attimi. Il personale dell’Arma lo ha perquisito trovandogli addosso una Derringer, un modello di pistola tascabile. A quel punto, una volta acquisite le sommarie informazioni del caso, il pm Giua Marassi ha disposto la perquisizione domiciliare.

In cella

I militari hanno controllato palmo a palmo la casa, trovando munizioni pronte per armare cinque diversi modelli di pistole. Compresa la 44 magnum. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno relazionato i colleghi di San Vito che a loro volta hanno inviato l’informativa al pm titolare dell’indagine. Su disposizione del magistrato inquirente, Demurtas, assistito dall’avvocato di fiducia Marcello Caddori, è stato trasferito in una cella del carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

