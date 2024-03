Una provincia dai capelli grigi 

Una provincia ancora giovane, quest’anno festeggia i 50 anni, ma di vecchi. Gli ultimi dati dicono che la nostra provincia ha l’indice di vecchiaia più alto non solo della Sardegna ma di tutta Italia: 305,6. Tradotto significa che ci sono 305,6 anziani, cioè ultrasessantacinquenni, ogni 100 giovani fino a 14 anni.

L’allarme

«Un dato allarmante che peggiora di anno in anno. Siamo partiti nel 2018 da un rapporto certificato dall’Istat di 251,1 anziani ogni 100 giovanissimi per arrivare nel giro di cinque anni al 305,6 del 2023 – osserva Salvatore Usai, segretario pensionati Cisl – È un segnale molto preoccupante che da un lato raccomanda maggiore attenzione ai problemi della terza età dall’altra la necessità di incentivare la permanenza dei giovani con serie opportunità di lavoro». Per rendere meglio l’idea la Sardegna presenta un indice di 252,8 ogni 100 giovani e l’Italia 193,1.

I dati

L’indice di vecchiaia dice tutto ma non è l’unico a raccontare la situazione di debolezza sociale ed economica della provincia. L’indice di dipendenza strutturale rappresenta, appunto, il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). In provincia di Oristano nel 2023 ci sono state 62,2 persone a carico ogni 100 in età lavorativa, un dato impressionante, il più “pesante” in Sardegna (57,8) e in Italia (57,4). Ancora, l’indice di ricambio della popolazione attiva: il rapporto percentuale tra chi si appresta a entrare nel mondo del lavoro (dai 15 ai 19 anni) e chi sta per andare in pensione quindi dai 60 ai 64 anni. Più l’indice scende al disotto di 100 e più la popolazione è giovane. L’indice di ricambio della provincia nel 2023 è 197,5 che tradotto significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Sempre nel 2023 Oristano è una provincia in cui a ogni bambino con meno di 6 anni corrispondono oltre 11 anziani (11,5). Ovviamente siamo quelli messi peggio in Italia dove il rapporto è di 1 a 6,8 e in Sardegna dove a circa 10 anziani (9,7) si affianca un bambino. Le ultime rilevazioni dell’Istat fotografano una tendenza irreversibile all’invecchiamento che indica in 50 anni l’età media degli oristanesi. Gli stessi della Provincia, quando si dice che niente capita a caso.