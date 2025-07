Una Provincia con le tasche vuote 

La Provincia ha le tasche vuote. Non ha personale ma non può assumere. Non ha i soldi e non sa neppure quanti ne avrà prossimamente in cassa. Prima di qualsiasi reclutamento occorre stilare un piano delle assunzioni e per elaborarlo l’amministrazione provinciale si è affidata a un professionista. Per ora è tutto congelato. Sarà l’esperto a dire quante figure professionali si potranno ingaggiare e in quali settori. Ma prima di tutto l’ente amministrato da Marzia Mameli aspetta che la Provincia di Nuoro liberi le risorse finanziarie destinate al territorio ogliastrino. Nel frattempo la Provincia dovrà reclutare risorse dall’esterno.

La situazione

Che la situazione sia complessa lo chiarisce anche la Mameli nel suo decreto: «La programmazione delle risorse umane per il prossimo triennio risulta particolarmente complessa in ragione del fatto che la Provincia dell’Ogliastra è di nuova istituzione, nata dalla successione della storica Provincia di Nuoro, e tutti i limiti in materia di spesa di personale devono essere ricostituiti partendo dai dati contabili storici approvati della vecchia Provincia di Nuoro, tenuto conto della scissione dei due enti e dei dati che da questa ne derivano, applicando il parametro del 28,34 per cento definito per la spesa del personale».

Il paracadute potrebbe aprirsi la settimana prossima, con l’approvazione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione): «Con il Piao - dice Mameli - definiremo la pianta organica. Con l’incarico al professionista avremo un quadro più chiaro». Nel frattempo, per assolvere a tutti gli oneri gestionali, servono muscoli esterni: «È necessario garantire la completa operatività dell’ente, anche ricorrendo temporaneamente a operatori esterni».

L’attesa

La Provincia di Nuoro - afferma l’amministratrice straordinaria - deve ancora versare i residui 2024 e l’avanzo che ci permetteranno di fare investimenti straordinari. Sono risorse che ci consentiranno di essere ancora più autonomi e di fare qualche investimento in più».

Nei prossimi giorni Mameli dovrebbe indire le elezioni (di secondo livello) di settembre: «Al di là delle elezioni - conclude - il mio obiettivo primario è lasciare la Provincia con risorse nuove e nel modo più funzionale possibile».

