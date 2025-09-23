VaiOnline
Il caso.
24 settembre 2025 alle 00:38

Una Provincia a metà, la borsa resta a Nuoro 

Lunedì pomeriggio si voterà per eleggere i nuovi amministratori della Provincia dell’Ogliastra. I primi dopo la resurrezione dell’ente. Che, però, continuerà a restare legata, in qualche modo, al cordone ombelicale della Provincia di Nuoro. C’è una procedura per la quale recidere, in questa fase, la storica unione è vietato. Questione di tempistiche: ci sono in ballo 10,6 milioni di euro per la manutenzione delle strade. «Ci sono scadenze strettissime, non è ipotizzabile di ottenere dal ministero dei Trasporti, in tempo utile, un atto di formale ripartizione delle risorse tra le due nuove province e dunque si rende necessaria una gestione congiunta del finanziamento», recita lo schema di accordo stipulato tra la Provincia di Nuoro e quella dell’Ogliastra. Per il quadriennio 2025-2029, i due enti hanno trovato l’accordo per la ripartizione delle risorse: il 74,1 per cento, vale a dire 6 milioni di euro, alla Provincia di Nuoro e il 25,9 per cento (2,1 milioni) all’Ogliastra. Per ciascun intervento relativo al territorio dell’Ogliastra, Nuoro provvederà a nominare il responsabile unico del progetto nella persona del funzionario della Provincia dell’Ogliastra da questa indicato. Alla baby Provincia spetta l’onere di curare l’elaborazione dei progetti esecutivi degli interventi e trasmetterli a Nuoro con i relativi verbali di validazione, in tempo utile per consentire la pubblicazione dei relativi cig entro il 30 settembre. Intanto, in vista del voto, è stato sostituito il presidente dell’ufficio elettorale: al posto di Maria Grazia Mulas è stata nominata la neo segretaria generale Paola Moroni.

