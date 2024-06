«Una Provincia a due velocità» 

Medio Campidano senza pace: mentre in Regione riparte l’iter per rinviare al 2025 le elezioni provinciali, a 12 anni dal referendum, sale la protesta. «La Provincia del Sud Sardegna – dice Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale – viaggia a due velocità, una veloce sulle strade del Sulcis, l’altra a rilento su quelle del Campidano. Da consigliere regionale di opposizione del territorio, sulla questione ho presentato un’interrogazione in Regione». E i sindaci puntano il dito anche sull’anomalia di una Provincia che comporta maggiori costi rispetto alle altre: un commissario, Mario Mossa, e un sub-commissario, Ignazio Tolu, oltre a due capoluoghi, Sanluri e Villacidro e cinque sedi, Sanluri, Carbonia, Iglesias, Cagliari e un centro informatico a Villacidro.

Il vuoto

«Nonostante i progetti approvati e finanziati e le pressioni degli amministratori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, seminati di incidenti anche mortali, il Campidano è trascurato, mentre si sono spesi 7 milioni e 200 mila euro per la sola manutenzione della Provinciale Carbonia-Villamassargia – incalza Urpi –. E a noi raccontano che non ci sono risorse per tutte le strade del Campidano». Sandro Branca di Genuri si sofferma sul degrado: «Per la maggior parte siamo noi a intervenire, con fondi di bilancio del Comune, a dimostrazione che la Provincia non può continuare ad essere affidata ai commissari, figure imposte dall’alto che non rispondono all’elettorato e neppure agli amministratori. Il fallimento gestionale è sotto gli occhi di tutti. Al freno imposto con la storiella del rinvio, occorre accelerare per l’elezione di presidenti e organi provinciali».

Le incompiute

Fra le opere sospese c’è la strada delle terme, Sardara-Pabillonis. «Da due mesi – ricorda Riccardo Sanna di Pabillonis – i lavori sono bloccati. Le motivazioni? Non si conoscono. E questa volta non è colpa dei fondi, ci sono due milioni di euro. La preoccupazione cresce. Nessuna protezione sui due ponti. La stessa segnaletica sta scomparendo». Stesso destino per la Sardara-San Gavino. Salvati dal rischio restituzione al ministero dei Trasporti i 600mila euro non spesi in tempo, il cantiere da 4 anni aspetta la riapertura. «È un’arteria – osserva il neo sindaco di San Gavino Stefano Altea – d’importanza strategica per via dell’intenso traffico, anche dei mezzi pesanti, verso servizi sanitari, scuole, enti intermedi. Siamo in attesa che vengano realizzate le piazzole per la sosta». Francesco Sanna di Collinas: «Da tempo ho segnalato il disagio della Collinas-Sardara, sono stati impegnati 300mila euro, ora in fase di progettazione. Le richieste non sono cadute nel silenzio, ma il dilatarsi dei tempi sfiducia i cittadini e noi sindaci dobbiamo farci portavoce. Va detto che negli ultimi 5 anni la Regione si è dimenticata delle nostre strade provinciali. Confidiamo in un cambiamento di marcia».

Accoglienza

«Sul turismo – racconta Giorgio Zucca di Sardara – ci riempiamo la bocca di belle parole, fatti zero. Alle presenze per cure e soggiorni nelle nostre terme corrisponde una viabilità al limite della decenza. Un percorso a ostacoli fino alla denuncia davanti al prefetto. Aperto il cantiere la soluzione è apparsa certa per quest’estate. Invece? Tutto fermo. I commissari promettono, ma gli oltre cento lavoratori che ogni giorno raggiungo gli stabilimenti termali subiscono disagi». E di turismo parla Paolo Salis di Arbus: «Sul taglio dei rami sporgenti sulla carreggiata Montevecchio-Funtanazza la Provincia è stata tempestiva. Ci auguriamo che lo sia altrettanto per gli interventi di messa in sicurezza e per il progetto Montevecchio-Piscinas, dove si è aperta una voragine. La viabilità per il mare interessa tutto il Campidano, quello della Costa Verde è l’unico litorale e il Comune non ha risorse per gli interventi minimi».

RIPRODUZIONE RISERVATA