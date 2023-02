Una protesta con picco e pala 

Come si fa adesso in Gallura a risolvere il problema delle strade che non ci sono? La risposta arriva da Oschiri e Berchidda (ma anche dall’Alta Gallura) e non è una provocazione. Visto che le chiacchiere sono l’elemento prevalente del confronto con le istituzioni, un gruppo di persone ha preso picco e pala e ha aperto un cantiere fai da te. Ieri mattina una folta pattuglia di allevatori e artigiani galluresi, dopo avere pagato di tasca il materiale, ha ripristinato lo sterrato Silvani – Fioridas – Sa Contra - Sa Buttiglia, unico percorso alternativo alla strada che collega Oschiri a Tempio e l’Alta Gallura. Come è noto, da giugno dell’anno scorso, la strada statale 392 del Lago

Coghinas è chiusa per problemi strutturali del

Ponte Diana, sottoposto a un radicale intervento di riqualificazione. Per spostarsi, tantissime persone, dovrebbero utilizzare lo sterrato di Silvani, che, però, è disseminato di voragini. Per questo ieri, è stato aperto il cantiere fai da te per tappare le buche.

Rally nel fango

Lo sterrato è una trappola e può essere considerato l’emblema della situazione drammatica della viabilità gallurese. Gianfrancesco De Candia è portavoce del Comitato spontaneo Ponte Diana, anche lui era nel cantiere e dice: «Non possiamo aspettare oltre, la strada che ricade nel territorio dei Comuni di Oschiri e di Berchidda è diventata ormai intransitabile, a causa di buche ingigantite dal traffico pesante dei mezzi di cantiere. È una trappola, che rischia di diventare mortale, per lo sfortunato di turno». La storia del Ponte Diana la dice lunga sulla attenzione istituzionale per la viabilità gallurese. In teoria, per spostarsi da Oschiri a Tempio e viceversa, gli automobilisti dovrebbero percorrere decine di chilometri in più passando per la Berchidda – Calangianus. Inizialmente venne individuato un primo percorso alternativo su uno sterrato di penetrazione agraria, attualmente non praticabile per la presenza di un guado e per un sequestro penale scattato dopo un primo intervento di sistemazione. Resta, dunque, la mulattiera dove ieri è stato aperto il cantiere “spontaneo”. Ancora De Candia: « Se non si interverrà per permetterci di raggiungere le nostre case e le nostre aziende in sicurezza, ci vedremo costretti a segnalare il pericolo alle autorità giudiziarie competenti».

Un comitato al giorno

Allevatori e imprenditori armati di picco e pala hanno sistemato lo sterrato, per dare un segnale ad Anas, Regione e ai Comuni di Oschiri e Berchidda. Ma la questione è anche un’ altra. Le incompiute in Gallura sono tante, troppe. C’è la Olbia - Arzachena, la Sp 38 di Monte Pino e la riqualificazione della Sassari Tempio. Dice Giuseppina Pasella, portavoce del Comitato Monte Pino: «La nostra prima iniziativa è dell’aprile 2014 e da allora più di una volta siamo stati presi in giro. Ma il dramma è che in Gallura per parlare di strade bisogna costituire un comitato o un cantiere fa da te e poi prepararsi a lottare per anni. Non penso che sia una cosa accettabile».