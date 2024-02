Una protesi rossoblù per Chung 

Creata ad Assemini presso i locali comunali dell’ex Centro pilota della ceramica, la protesi rossoblù che richiama i colori di Spiderman e del Cagliari Calcio è arrivata qualche giorno fa al quattordicenne Chung, in Vietnam. Mentre giocava a imitare il suo supereroe preferito ha perso l’uso completo del braccio sinistro.

Il contesto

Chung risiede a Bien Hoa, capoluogo della provincia di Dong Nai, in Vietnam. La sua città non costituisce tappa degli itinerari turistici ma rappresenta un importante polo di produzione di mobili in legno. «A seguito della caduta - prosegue Mereu - la frattura di Chung non è stata curata, compromettendone l’intera esistenza. La sua storia ha attirato l’attenzione di Marta Spiga, digital marketing manager e volontaria dell’onlus E-ducare. L’organizzazione non lucrativa di utilità sociale supporta Chung e molti altri bambini della zona, facendogli frequentare una scuola “informale”. Per i bambini invisibili alla burocrazia è un rifugio prezioso perché, diversamente, non avrebbero accesso all’istruzione.

La creazione

Spiga, colpita dagli occhi tristi di Chung e dal disagio che il ragazzo provava per la sua condizione, ha deciso di non essere una semplice volontaria ma di adoperarsi personalmente per trovare una soluzione. Tornata dal Vietnam a Cagliari, ha condiviso la sua storia con Mereu. Dalla loro collaborazione è nata l’idea di aiutare Chung: «Ho sfruttato la mia competenza come maker tutor di robotica per creare due prototipi di tutori ortopedici. Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con ingegneri e volontari e all’utilizzo delle stampanti tridimensionali. La dottoressa Valeria Setzu, specialista in ortopedia e traumatologia all’ospedale San Michele e al Microcitemico di Cagliari, ha contribuito a garantire che i tutori possedessero un valore estetico e una precisa funzione pratica. La Setzu è stata contattata da Eleonora Galia, presidente dell’associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, che si occupa di aiutare bambini provenienti da situazioni economiche e sociali difficili». I volontari del FabLab, unendo creatività, sperimentazione e condivisione, hanno fabbricato due prototipi in grado di risolvere parzialmente il problema di Chung. Per la realizzazione di uno di loro si sono rifatti agli esempi E-nable già utilizzati in altre situazioni simili, mentre per l’altro si sono basati solamente su misure e foto del braccio del ragazzo.

Il Cagliari Calcio

«Ho raccontato la triste vicenda di Chung - spiega Francesca Mereu, 47 anni, referente dell’associazione - e ho presentato il progetto del suo tutore agli studenti del corso di operatore informatico che fanno il tirocinio presso il FabLab Cagliari ad Assemini. Far firmare la protesi ai giocatori del Cagliari è stata una loro idea. Leonardo Pavoletti, Marco Mancosu e Nicolas Viola hanno appoggiato l’iniziativa, ascoltando con attenzione la storia di Chung che sogna di diventare falegname e ama giocare a calcio insieme agli altri bambini di strada. La solidarietà rossoblù, in combinazione con le nuove tecnologie e l’esperienza messe a disposizione dal FabLab, ha attraversato mezzo mondo per toccare il cuore di un ragazzo vietnamita, facendo un’enorme differenza».Il tutore, consegnato personalmente da Spiga a Chung, ha emozionato il giovane che non vedeva l’ora di indossarlo. Inoltre ha ricevuto una maglia firmata dai calciatori che lo ha reso più determinato a realizzare i suoi sogni.

RIPRODUZIONE RISERVATA