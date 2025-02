Una promessa per la Torres 

Sassari. Vittoria, avvicinamento alla capolista Virtus Entella e un giovane di talento sul quale investire. Tante note positive per la Torres nell’arco di 24 ore. Ieri mattina è stata conclusa l’operazione per l’arrivo del trequartista Michele Carboni: la società sassarese ha trovato l’accordo per il suo acquisto a titolo definitivo dal Cagliari, che lo aveva girato in prestito alla Ternana. Il suo contratto durerà tre anni e mezzo, vale a dire sino al giugno del 2028.

Classe 2004, Carboni è nato a Sassari e ha disputato parte delle giovanili nel Latte Dolce per trasferirsi poi nel capoluogo sardo dove è diventato anche il capitano della Primavera e in tre campionati ha racimolato 92 presenze, segnato 16 gol e fornito 15 assist. Nella Ternana invece ha totalizzato 12 presenze e 2 gol. Centrocampista che dà il meglio quando gioca a supporto delle punte, è un talento sul quale la Torres conta molto per il futuro ma confida possa essere già utile per il campionato attuale.

Andatura da primato

Con la vittoria sul Sestri Levante la formazione allenata da Greco ha confermato l’andatura accelerata nel girone di ritorno: 16 punti sui 18 disponibili, cinque vittorie e un solo pareggio, quello di Pineto che è anche l’unica partita in cui non ha fatto gol. Stesso passo della Virtus Entella, che dopo il giro di boa ha ottenuto cinque vittorie di fila ed è stata fermata sul pareggio da Pescara. La squadra sassarese è di nuovo a -5 dalla primatista, mentre resta inalterato il distacco di 2 lunghezze dalla Ternana che nel ritorno ha ottenuto “solo” 14 punti sui 18 disponibili.

Progressi

Qualche piccolo progresso si è visto nell’attacco dei rossoblù. Contro un avversario ostico e molto chiuso come il Sestri Levante la squadra sassarese ha proposto qualche tiro da fuori e segnato la prima rete su calcio d’angolo battuto da Giorico e sfruttato al meglio da Fischnaller. La Torres ha necessità di variare il tipo di pericoli che crea proprio per sorprendere le difese di molte avversarie che contro di lei impostano esclusivamente una gara di contenimento.

Piccola parentesi: Longo, tecnico degli ospiti, ha criticato il calcio di rigore e detto che la squadra sassarese ha creato solo due occasioni. Tuttavia proprio in questa partita i rossoblù hanno tirato 12 volte, ben 8 nello specchio, oltre ad aver ottenuto 12 calci d’angolo (contro uno).

