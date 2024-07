Una promessa per la Cos 

Tornata in Serie D dopo un solo anno di Eccellenza, l’Ilvamaddalena prepara la stagione con la conferma del difensore e capitano Diego Di Pietro, del vice capitano Gabriele Lobrano e del centrocampista Federico Dominguez. Per Di Pietro è il quarto campionato nell’Isola, dove ha vinto per due volte l’Eccellenza e in una occasione è retrocesso dalla quarta serie. Di Pietro è stato sempre uno dei pilastri in campo e fuori, dimostrandosi un difensore fortissimo ma anche un grande motivatore. La squadra sarà ancora guidata dall’allenatore laziale Carlo Cotroneo.

Tante trattative

La Costa Orientale Sarda (Serie D) ha ingaggiato l’esterno sinistro di difesa Michele Morlando. Classe 2004, arriva dalla Palmese ed è cresciuto nelle giovanili del Savona. Nella scorsa stagione è stato giudicato dalla Lega nazionale dilettanti Campania il miglior difensore tra i giovani. Altri rinnovi in casa Atletico Uri. La società ha raggiunto l’accordo con i centrocampisti Michele Bassu, Luigi Lubrano, Paolo Pisano e Lorenzo Melis e col difensore Niccolò Rosseti, che hanno fatto molto bene nell’ultima stagione conclusa con l’ennesima, miracolosa, salvezza. Confermati anche gli attaccanti Federico Piga, Carlo Mari e Fabio Scanu, i centrocampisti Vittorio Attili Luca Fiorelli e il difensore Jah Abib. C’è ora da rimpiazzare il portiere Domiziano Tirelli, acquistato dal Catania in C.

Acquisti e novità

In Eccellenza Diego Mingoni è stato confermato sulla panchina del Carbonia. Federico Cocco sarà il suo vice. Il Tempio rinnova il contratto al gambiano Ousman Gomez, ex Torres, Atalanta e Genoa. Confermato l’esterno di difesa Andrea Sanna. Il Calangianus ha blindato pure il bomber Gianmario Tusacciu. L’argentino Lucas Rostand (1995) ha firmato per il Villasimius. L’Ossese ha comunicato l’acquisto di Matteo Vinci dal Ghilarza.

In Promozione Matteo Atzei è un nuovo giocatore del Terralba. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha giocato un anno al Deruta in Serie D, due anni nell’Arzachena sempre in D e per diversi campionati nel Ghilarza. Il Tortolì ha tesserato il portiere Cherif Doumbouya, classe 2002, alto 1,97 e originario del Senegal. Reduce dall’ultima stagione con la maglia del Lanusei, è arrivato in Sardegna nel 2019 al San Teodoro. Nel campionato 2020/21 è stato ingaggiato dalla Torres in Serie D, passando poi al Tempio in Promozione e quindi al Barisardo dove ha vinto il campionato di Promozione. Arriva anche l’ex portiere dell’Idolo, Christian Marongiu (2002). Il Coghinas ha preso Gavino Olmetto, ex Li Punti. Marco Murgia, ex Budoni, approda al Tuttavista. Il Tonara riabbraccia il bomber Simone Calaresu, ex Tharros.

