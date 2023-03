Una profumeria nel mirino dei ladri, rubati mille euro 

Sono entrati in azione nel cuore della notte, forzato l’ingresso della profumeria sono fuggiti con un bottino di circa mille euro. Il furto è stato messo a segno in via Tirso, sull’episodio indagano i carabinieri.

Ad accorgersi che nel negozio di profumi c'erano state visite indesiderate è stata l’edicolante: la porta era stata forzata e il vetro spaccato. Così è scattato l’allarme, sono state avvisate subito le proprietarie e le forze dell’ordine. «Hanno cercato di aprire la porta con qualche leva – raccontano Giovanna Cozzolino e Sara Tiana – ma non ci sono riusciti e così hanno spaccato il vetro e sono entrati da là». Una volta all’interno del locale, i ladri hanno puntato dritti al registratore di cassa e sono riusciti a portar via circa mille euro.

I carabinieri hanno effettuato subito un sopralluogo, sentito le proprietarie e adesso saranno visionati i filmati del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del furto. «Siamo molto amareggiate – ripetono le due ragazze – oltre al furto in sé, hanno causato danni anche al locale che abbiamo finito di sistemare qualche mese fa. Non ci arrendiamo, andiamo avanti e ci auguriamo che i responsbaili siano individuati». ( v.p. )

