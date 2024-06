Una processione dedicata alle vittime della strada  

Passa la processione, la litoranea si ferma. Quest’anno la festività del Corpus Domini ha riservato un momento molto suggestivo.

Il corteo di fedeli, come non accadeva da tempo, assieme alle confraternite, ai comitati, ai sacerdoti di tutte le parrocchie cittadine, al tramonto ha attraversato via Leonardo da Vinci, strada di incidenti e di croci, percorrendola con preghiere e canti, nel tratto comunale dall’incrocio con via Othoca fino a via Marco Polo, dove nella Casa di Santa Maria c’è stata la benedizione finale.Un intenso momento di fede e devozione che è stato anche un modo per ricordare tutti quelli che in questa strada, negli anni hanno perso la vita e che fotografie sbiadite e fiori ricordano a bordo strada.

Dal sagrato della chiesa di San Luca la processione interparrocchiale ha percorso via Nora e via Su Forti, prima di scendere nella discesa di via Othoca dove ad aspettare il Corpus Domini c’erano gli altarini realizzati dai residenti della lottizzazione. Non cappelle, qui nel litorale, dove la tradizione non è forte come nel centro storico.

E poi da via Othoca la svolta in via Leonardo da Vinci dove gli agenti della Polizia locale hanno chiuso momentaneamente il traffico per far passare il corteo.Un lungo serpentone di auto si è poi accodato alla processione fino a via Marco Polo. Inevitabili i disagi alla circolazione con le code che si sono formate fin dal Poetto.«Il passaggio della processione in via Leonardo da Vinci è stato un momento molto suggestivo», commenta uno dei fedeli, Damiano Meloni, «un momento di preghiera per ricordare chi proprio qui ha perso la vita. Questa purtroppo è una strada pericolosa soprattutto perché si continua a correre e a non rispettare i limiti di velocità». Dello stesso parere Natale Todde, che aggiunge: «Se si va piano e si rispettano i limiti gli incidenti non accadono».

Il corteo arriva a tarda sera in via Marco Polo alla casa delle suore dove viene impartita la benedizione prima di dare l’appuntamento all’anno prossimo quando sarà il centro storico ad ospitare la processione interparrocchiale. Domenica toccherà alla processione della basilica di Sant’Elena che passerà per le vie Diaz, Messina, Toscana, Sicilia, Gozzi, Sardegna, Genova e Zara per poi fare ritorno nel sagrato.

