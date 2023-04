Una principesca Botta Dritta domina la Cagliari-Monaco 

Va in archivio la prima edizione della Cagliari-Monaco, disputata in condizioni variabili, ma con una costante: Botta Dritta è stata in testa dall’inizio alla fine, iscrivendo nell’albo d’oro un nome accanto al quale va indicato lo Yacht Club de Monaco. Nel finale, l’Advance 66 dell’armatore Adalbiero Miani, con Adamo Spinsante al timone, ha staccato nettamente Furibonda (Giancarlo Vedelago), tagliando il traguardo all’alba di giovedì dopo 64h50’56” di navigazione, cinque ore più rapida dello Sly Yachts condotto dallo skipper Roberto Tamburelli. Un successo netto, confermato anche dopo che è stata stilata la classifica in tempo compensato.

Anche per le condizioni del vento, sono arrivate bene più staccate in quella in tempo reale lo yawl d’epoca Mariella (Carlo Falcone) Free Emotions (Marco Fadda) e rEvolution (Riccardo Bandino), queste ultime protagoniste di una spettacolare volata che le ha viste tagliare il traguardo separate da appena 200 metri (dopo 360 miglia di regata!).

RIPRODUZIONE RISERVATA