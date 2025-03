Una primavera (sarda) in libreria 

Una primavera di scritture. Conto alla rovescia per la fine dell’inverno che sancisce anche una nuova fioritura letteraria favorita dalle grandi case editrici nazionali che hanno deciso di puntare i loro investimenti ancora una volta sugli autori e le autrici di Sardegna. Un bouquet preannunciato da tre successi di mercato registrati nell’ultimo semestre (quelli confortati dalla presenza inequivocabile nelle classifiche ufficiali): l’esordio con Giunti del nuorese Ciriaco Offeddu (“Istella mea”) e gli ultimi titoli di Piergiorgio Pulixi e Hazel Riley. Non c’è libro ormai per i due autori cagliaritani che non varchi la Top 10 nazionale e vi si assesti per qualche settimana. Ed è proprio dai due scrittori di Cagliari che riparte la stagione primaverile.

Marzo

Il 25 marzo torna Marzio Montecristo (il protagonista creato da Pulixi per “La libreria dei gatti neri”) con “Se i gatti potessero parlare”, edito sempre da Marsilio. La trama è anticipata nei negozi online: “La libreria Les Chats Noirs di Marzio Montecristo è stata scelta come “libreria galleggiante” per un evento esclusivo: il celebre giallista Aristide Galeazzo scriverà i capitoli finali del suo nuovo romanzo “Maestrale di sangue” a bordo di una nave da crociera. La casa editrice Polpicella ha organizzato un tour che circumnavigherà la Sardegna, facendo tappa nei principali porti. A ogni sosta, i lettori saliranno a bordo per assistere a presentazioni sotto le stelle e tornare a terra con una copia autografata. Così, il libraio si imbarca nell’impresa, immagina una vacanza tutto sommato piacevole, ma il viaggio prenderà una piega inaspettata: un omicidio scuote l’atmosfera idilliaca della crociera. Nessuno può lasciare la nave, i sospetti crescono e la tensione si taglia col coltello”. Sin qui Pulixi.

Aprile

La sua più giovane concittadina Hazel Riley, ovvero Maria Claudia Sarritzu (classe 1997), cala il poker della sua acclamata saga “Game of”: il primo aprile esce infatti “Games of Desire” sempre per Sperling & Kupfer. Cosa ci rivela la quarta di copertina? “Aphrodite Lively non è mai stata libera di scegliere il proprio destino. Figlia di Crono, cresciuta nel lusso e nel pericolo dell'Olimpo, l'isola dove il gioco d'azzardo si mescola a segreti inconfessabili, ha sempre creduto che nella sua famiglia il suo valore non risiedesse nei sogni o nell'intelligenza, ma unicamente nella bellezza. E così, quando tre ragazze con i suoi stessi tratti vengono trovate morte, il messaggio è chiaro: lei è la prossima”. Attenzione, sui social Riley/Sarritzu ha annunciato che sempre nel 2025 uscirà il quinto capitolo dal titolo “Game of Lust”. L’8 aprile è, invece, la volta della firma di punta del Corriere della Sera, la nuorese Elvira Serra che firma per Solferino il romanzo “Le voci di via del silenzio”. Qui due mondi all’apparenza inconciliabili (quello giornalistico e quello monastico) e due donne apparentemente agli antipodi, una cronista e una suora, si incontrano.

Maggio

In vista della Fiera del libro di Torino, maggio registra il maggior numero di uscite. Iniziamo con un titolo su cui la casa editrice Nord (quella dei campioni di incassi “I leoni di Sicilia” e “La portalettere”) punta: “La levatrice”, esordio dell’autrice di Norbello Bibbiana Cau. Siamo nella Sardegna rurale del 1917 a Norolani, “Mallena, una donna forte e determinata” recita il lancio “è una levatrice empirica e assiste gratuitamente le partorienti del paese di Norolani. Mentre il marito Jubanne torna mutilato dalla guerra, lei affronta l’arrivo di un’ostetrica diplomata dal continente”. Ovvero Angelica Ferrari che “nonostante la giovane età, ha combattuto a lungo per essere lì, sfidando le convenzioni sociali e la disapprovazione di suo padre, che la voleva moglie e madre”. Altre atmosfere, virate verso i giallo, per Maria Francesca Chiappe che negli stessi giorni torna sugli scaffali con il terzo titolo della serie della giornalista investigatrice Annalisa Medda: “Uguale per tutti” per Castelvecchi. Sempre in tema di letteratura di genere, il 6 maggio arriva il terzo libro (con Mondadori) anche per lo scrittore originario di Carloforte Antonio Boggio. Il titolo non è ancora definitivo, la trama sì: «Il commissario Alvise Terranova viene chiamato a risolvere un nuovo caso», spiega l’autore. «A Carloforte, il corpo di Cristiano Galileo, orologiaio e gioielliere, è stato ritrovato privo di vita nel suo negozio. Apparentemente sembra un suicidio, eppure... c’è qualcosa che non quadra. La figlia dell’uomo, Speranza, racconta di un incontro misterioso la sera prima della tragedia, quando Galileo sembrava stranamente felice. Nel groviglio di indizi che affiorano, emerge il ritratto inquietante di un uomo con segreti tenebrosi: chi era davvero Cristiano Galileo, e cosa celava nel suo passato?».

Giugno

Titolo provvisorio anche per Gavino Zucca (“I delitti di Maccia d’aráru”, ovviamente per Newton Compton che segue l’autore sassarese da anni) ma protagonista immutabile. L’amato tenente Roversi ha fatto carriera, è diventato capitano e il suo impegno nella lotta contro il crimine non potrà che restare ad alti livelli. A proposito di carabinieri torna anche Martino Crissanti, il personaggio creato da Flavio Soriga. Nel volume “Sardinia Noir” Giunti raggruppa due narrazioni già edite (“Neropioggia” e “Metropolis”) più altre due inedite.

RIPRODUZIONE RISERVATA