Una presidente per la Fondazione 

Punto di svolta a Villacidro nell’ingarbugliata vicenda della Fondazione Dessì: è Debora Aru, la nuova presidente, designata dal consiglio direttivo dopo che il precedente tentativo, con l’incarico attribuito a Francesco Dessì non era andato in porto. Il figlio dello scrittore di “Paese d’ombre”, che da statuto figura nel consiglio direttivo in qualità di membro di diritto, aveva accettato con riserva, ma dopo una valutazione dettata anche dalle difficoltà organizzative e logistiche (Dessì risiede sulla Penisola) aveva rifiutato l’incarico, indicando egli stesso il nome della nuova presidente.

Chi è

Debora Aru, villacidrese, cinquant’anni, dottore commercialista e revisore legale, ora funzionario Aspal, ha accettato di guidare la Fondazione e rimettere in carreggiata l’organizzazione del Premio letterario: «Non nascondo che il compito che aspetta me e tutto il direttivo sia particolarmente gravoso. Abbiamo alle spalle una situazione che è stata travagliata ma sembra che siamo tutti concordi sul fatto che è ora di ripartire. Scordiamo ciò che in questi ultimi mesi ha bloccato il lavoro della Fondazione e cerchiamo di riprendere dove il percorso si era interrotto, ripartendo da ciò di buono che è stato fatto negli anni». L’elezione di Aru, è avvenuta in una votazione di consiglio direttivo che ha registrato l’astensione della consigliera Marta Cabriolu, rappresentante della minoranza del consiglio comunale di Villacidro. «Anche in presenza di un voto di astensione – spiega Debora Aru – c’è stata nel direttivo convergenza sulla mia nomina e soprattutto c’è la volontà, espressa da parte di tutti, di ricominciare e canalizzare le energie per la buona riuscita del Premio. Cercheremo di valorizzare tutto quello che di positivo è stato espresso nelle precedenti trentasette edizioni, che è un patrimonio di autorevolezza non indifferente: ripartiremo da lì».

La giuria

Risolto il nodo della presidenza e riavviata la funzionalità dell’organo di governo della Fondazione serve recuperare il tempo perduto, nel tentativo di riuscire a a presentare gli atti per ottenere il contributo regionale e organizzare la trentottesima edizione del Premio. Tra gli adempimenti che attendono una rapida soluzione c’è la nomina della giuria: «Non ho ancora avuto contatti formali con la giuria uscente in qualità di presidente – conclude Aru – ma dal momento che durante la fase di riorganizzazione del direttivo non è mai venuto meno il dialogo con la giuria, sono fiduciosa del fatto che si riprenderà una proficua collaborazione. L’idea che mi sono fatta in questi mesi è che la giuria si fosse dimessa in relazione alla situazione di contrasto in seno al direttivo, ora che il nuovo organo di guida della Fondazione è stato ripristinato e ci si avvia a operare in modo propositivo con l’intenzione di dedicare tutte le energie alla realizzazione del Premio, credo non ci siano motivi che possano pregiudicare una nuova e produttiva collaborazione».