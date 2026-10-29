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Silanus.
30 ottobre 2026 alle 00:13

Una preghiera per vivere 107 anni 

Pietrina Niola, super centenaria, svela il segreto dell’elisir di lunga vita 

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«Perdonu deus meu, cunfesso appo peccadu, cuntrittu e umiliadu pedo piedade...». A 107 anni Tia Pietrina conserva una memoria eccezionale, tanto da recitare poesie e preghiere di altri tempi. La nonnina, nel giorno del suo compleanno, svela i suoi segreti, a cominciare dalla dieta: pochissima carne, tanta verdura, coltivata nell'orto sotto casa, con minestroni di ceci, fagioli, con finocchietto selvatico e il latte di pecora, prodotto nella piccola azienda familiare.

Testimone del tempo

Una dieta mediterranea, con la quale Petrina Niola è riuscita ad arrivare al traguardo straordinario, testimone di una longevità che è al centro delle ricerche di studiosi da mezzo mondo. «Sono sempre vissuta in una famiglia di pastori e si consumava quello che si produceva nelle nostre campagne. Non si andava al supermercato e non c’era manco il negozietto sotto casa. La carne, quando andava bene, si mangiava una volta la settimana. Avevamo gli animali nelle nostre campagne, con i buoi, che servivano per coltivare la terra e le pecore per produrre latte e formaggio. Si viveva con poche cose, sempre con calma». Fino a qualche mese fa tia Pietrina era autonoma anche nella cura personale. Una caduta lo scorso primo maggio l'ha costretta al ricovero in ospedale a Nuoro: frattura scomposta al femore, che i medici non hanno voluto operare. «É rimasta a letto e pian piano è guarita – spiega uno dei figli – ora sta un po’ a letto e un po’ sulla sedia a rotelle, accudita da due Oss».

Il sindaco

Tia Pietrina ha tanta voglia di vivere e accoglie tutti con un sorriso e spesso capisce subito chi si trova di fronte, chiamandolo per nome. La nonnina è vedova da 26 anni. Il marito, Antonio Madeddu, è morto a 86 anni, ma ha sempre accanto i suoi 9 figli e una folta schiera di nipoti.

Quale il segreto della longevità in questo territorio? «Perché in questo territorio si vive bene – dice il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca – per il resto è un mistero a cui nessuno riesce a dare risposte».

Per Francesco Manconi, sindaco di Bolotana (paese che recentemente ha conquistato la blue zone per i suoi 7 ultracentenari), gli ingredienti pian piano vengono svelati: «Sono l’ambiente in cui si vive, l’alimentazione e soprattutto l’olio d’oliva». A Silanus ultracentenaria non c’è solo tia Pietrina Niola. Va verso i 105 anni Tia Nannedda Arca e per 101 Tia Tonia Nieddu Ganadu, mentre a fine gennaio arriverà al traguardo dei 100 anni Tia Sarbana Fresi. Nel Marghine gli ultracentenari sono tanti. Gran parte sono donne.

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