Una preghiera per il giovane in coma dopo l’incidente in moto 

Ha partecipato tanta gente alla funzione religiosa che si è tenuta ieri nella chiesa di Don Bosco, nel quartiere de Is Boinargius a Guspini per pregare per la salute di Riccardo Pittau, il 20enne rimasto gravemente ferito dieci giorni fa a Gonnesa dopo una caduta durante una gara di motocross a Gonnesa.

Una messa nel giorno di San Giuseppe, festa del papà, e non per caso: il giovane, che si trova in coma farmacologico all’ospedale Brotzu di Cagliari, è padre di una bimba di di 15 mesi. La richiesta era stata formulata dalla famiglia di Riccardo.

La cerimonia è stata officiata dal parroco don Claudio Marras e animata da Claudio Ninna: «Una celebrazione per chiedere la guarigione per Ricky – ha detto il sacerdote – e per noi la forza di non perdere la speranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA