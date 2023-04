«Una preghiera alla Madonna per la pace» 

Diverse le persone che non sono mai mancate all'appuntamento. Pierpaolo Soi, presidente dell’associazione “Il Segno” che organizza il pellegrinaggio, è uno di questi: «Sentiamo questa partecipazione nel profondo del cuore, abbiamo iniziato nel 1987 raggiungendo Cagliari attraverso viale Marconi. Poi, abbiamo scelto un tragitto più sicuro coinvolgendo i centri dell’hinterland. Non abbiamo più cambiato. Tengo a ringraziare quanti anche quest’anno hanno collaborato nella organizzazione dell’evento». Maria Bonaria Tappara, 86 anni di Sinnai, c’era anche ieri: «E ci sarò sino a quando ne avrò la forza. Sono devota alla madonna». Rina Serreli, 83 anni, di Quartucciu: «Anch’io non sono mai mancata, con figli e nipoti. Una gioia fortissima».

In viaggio

Così il pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria, che probabilmente in passato è stato caratterizzato soprattutto per le silenziose preghiere alla ricerche di una grazia personale, questa volta ha davvero assunto un’altra dimensione: i pellegrini della notte che sicuramente in cuor loro hanno raccolto l’appello del metropolita di Leopoli. Preghiere sentite. All’alba si sono aggiunti anche il sindaco metropolitano di Cagliari Paolo Truzzu, quelli di Monserrato Tomaso Locci, di Sestu Paola Secci, di Settimo Gigi Puddu, la vice sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e amministratori di altri Comuni.

Per la pace

La commozione è stata grande martedì notte quando l’arcivescovo di Leopoli, monsignor Mieczyslaw Mokrzycki è salito sul palco allestito nella piazza Sant’Isidoro a Sinnai, assieme a monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari. Ad accoglierlo il sindaco Tarcisio Anedda. «Rivolgo a lei un commosso e grato saluto – ha detto il primo cittadino – rivolgendosi al vescovo metropolita di Leopoli. La sua testimonianza denuncia una grande ferita aperta nel cuore dell’Europa e del mondo». «La mia è una terra martoriata. Sono qui - ha detto il vescovo ucraino alla folla - per chiedervi una preghiera per la pace anche per la mia Ucraina».

Piergiorgio Pisano, 60 anni, della Misericordia di Sinnai, partecipa per aiutare le persone in difficoltà oltre che per devozione: «Il pellegrinaggio è un dono della Madonna». Nicoletta Demuro, 50 anni, di Capoterra. «Siamo arrivati in 35: partecipare è straordinario».

Una notte di fede e speranza, con tappe a Settimo , Selargius , Monserrato , Pirri e Cagliari . Alle 8 l’arrivo al colle di Bonaria: ad attendere la folla c’era monsignor Giuseppe Baturi. Poi, la vista al santuario, tutti a casa: in auto o in pullman. Stanchissimi ma felici.

