Una preghiera a Stella Maris 

Olbia ha proclamato due giorni di lutto cittadino appena appresa la notizia della sua scomparsa, Arzachena lo ha indetto ieri, nel giorno dell'ultimo saluto al Principe della Costa Smeralda. Nel Comune in cui ha preso forma il sogno di Karim Aga Khan, bandiere a mezz'asta tutto il giorno e tante attività commerciali chiuse dalle 11 alle 13, in concomitanza con la celebrazione del funerale all’Ismaili Centre di Lisbona. E, ieri, la comunità parrocchiale della chiesa, consacrata nel 1968, che sorge su un terreno donato dall'Aga Khan alla comunità cristiana di Porto Cervo, si è stretta al dolore della famiglia. Nella chiesa Stella Maris, nel cuore della sua Costa Smeralda, la messa della sera è stata dedicata alla guida spirituale degli ismaeliti, che ha finanziato il progetto per la sua costruzione e per quella di un dialogo interreligioso.

Per salutare il Principe, che in occasione del cinquantesimo anniversario della consacrazione della chiesa inviò una lettera all'allora parroco, don Raimondo Satta, augurando “salute e pace a tutti i coloro che vi verranno a pregare nei decenni futuri”, il sacerdote, don Giorgio Diana ha invitato i fedeli a un momento di raccoglimento dedicato a una "preghiera personale”, dopo aver letto un messaggio di cordoglio, stima e riconoscenza. «Desidero esprimere gratitudine per la vita e l'opera di Sua Altezza e vicinanza alla famiglia, a quanti lo hanno amato e a tutti i fedeli ismaeliti: dalla chiesa di Stella Maris, da lui fortemente voluta e con il cui fondamentale e generoso contributo è stata edificata, salgono preghiere sincere affinché il desiderio di pace, armonia e spiritualità del Principe Karim possa realizzarsi tra noi». E per commemorare il loro cittadino onorario, le amministrazioni comunali di Olbia e Arzachena hanno deciso di dedicargli una seduta del Consiglio comunale: martedì prossimo, l'omaggio a Sua Altezza sarà l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea civica arzachenese, ancora da convocare quella olbiese. E testimonianze di cordoglio sono arrivate anche da altri Comuni della Gallura: quello di Santa Teresa, ieri, in occasione delle esequie, ha esposto a mezz'asta la bandiera della Regione che sventola nel palazzo municipale.

RIPRODUZIONE RISERVATA