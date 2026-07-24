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25 luglio 2026 alle 00:42

Una postazione del 118 a Torre delle Stelle 

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A Torre delle Stelle sarà operativa una postazione del 118 tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, fino al 30 settembre. È quanto disposto nell’ambito del Piano di potenziamento estivo del servizio di emergenza-urgenza di Areus e l’assegnazione è stata affidata all’associazione di volontariato Sinnai Soccorso ODV.

«Un risultato di grande importanza per la sicurezza dei residenti, dei turisti e di tutti coloro che frequentano il nostro litorale durante la stagione estiva», ha detto la sindaca Francesca Fadda. La postazione è stata ricavata al centro del villaggio turistico, da dove sono facilmente raggiungibili tutte le località balneari da Quartu a Castiadas. «Un presidio sanitario fondamentale in un territorio che, nei mesi estivi, registra un numero notevole di presenze», aggiunge la prima cittadina.

Il servizio, assicurano nella sede di Sinnai dei volontari, prenderà il via il 3 agosto nella sede del parco di Torre delle Stelle messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

L’associazione conosce bene il territorio anche per avervi prestato lo stesso tipo di servizio in anni precedenti.

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