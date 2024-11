Una posada per i pellegrini del Cammino di Santa Barbara 

È stata approvata a Sant’Anna Arresi, con nove voti favorevoli e tre contrari la delibera di Consiglio con la quale si è stabilita la concessione del Comune in comodato d’uso, tramite una convenzione, di una parte dei locali del complesso immobiliare di caserme di Candiani situate nella pineta di Porto Pino alla fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara, per la realizzazione di una posada.

Si tratta dei locali, restaurati anni fa, che venivano utilizzati come mensa e camerate per il personale militare della base “Ammiraglio Candiani “di Punta Menga.

Attualmente una parte degli stabili è utilizzata e resterà a disposizione di Forestas. Delibera passata grazie a voti della maggioranza, a cui si erano opposti i tre consiglieri di opposizione presenti durante la seduta. In primis Maddalena Garau, che ha dichiarato di non essere d’accordo sula decisione della maggioranza. Sulla stessa linea Sandro Uccheddu, che dopo aver ricevuto le delucidazioni dal sindaco Dessi su quali immobili fossero destinati, nella sua dichiarazione di voto ha espresso di essere contrario: «Non è giusto che metà degli stabili di Candiani siano dati in gestione ad una sola associazione. Avremmo preferito che fossero affidati ai giovani disoccupati di Sant’Anna Arresi».

