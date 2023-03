Una “posada” a Su Zurfuru 

La struttura che ospitava gli ex spogliatoi dei minatori di Su Zurfuru sarà concessa alla Fondazione cammino minerario di Santa Barbara. Sarà poi convertita in una “Posada” per il pernottamento dei pellegrini, che percorrendo l’itinerario religioso attraverseranno il Fluminese.

La decisione

Così hanno deciso gli amministratori comunali di Fluminimaggiore, che nei giorni scorsi hanno approvato una specifica delibera, che darà via libera alla convenzione tra il comune e la Fondazione Cmsb, per l’uso gratuito dei locali della vecchia miniera. «Premetto che la delibera approvata e l’accordo per la concessione dei locali ex minerari in questione non riguardano solo i vecchi spogliatoi di Su Zurfuru – precisa il primo cittadino di Fluminimaggiore, Marco Corrias – ma anche l’edificio che ospitava un tempo la vecchia direzione della miniera di Arenas. Una struttura, quest’ultima, che é già stata utilizzata in passato per ospitare i pellegrini del cammino religioso e culturale, ma attraverso una collaborazione tra noi del Comune, la Pro Loco e la Fondazione».

La struttura

L’edificio degli ex spogliatori dei minatori di Su Zurfuru, distano dall’abitato del paese poco più di un chilometro. «È proprio questo il motivo che ci ha spinto a concedere la struttura – prosegue Marco Corrias – affinché fosse allestita una delle così dette “Posadas”. I musei e le attività commerciali dell’abitato di Fluminimaggiore sono tagliati fuori dall’itinerario religioso e culturale. In questo modo avremmo un punto di pernottamento, dove i pellegrini che pernotteranno a Su Zurfuru, potranno in breve tempo raggiungere a piedi anche il centro del paese». Ora si attende la sigla della convenzione tra il Comune e la Fondazione Cmsb, per la concessione in uso gratuito delle due strutture ex minerarie. «Dopodiché - fa sapere Ponziana Ledda, responsabile del settore promozione del Cammino minerario di Santa Barbara – si potrà fare una previsione degli interventi da eseguire nell’edificio di Su Zurfuru. È un fabbricato che va recuperato in termini strutturali e adeguato alla nuova destinazione d’uso. Ora non sappiamo quanti posti letto si potranno ricavare dalla struttura. Siamo sicuri che una volta operativa, fornirà un importante servizio ai pellegrini».