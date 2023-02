Una porta per la Champions 

«Purtroppo siamo stati eliminati dalla Champions, ma ora l'Europa League diventa obiettivo importante: può essere una porta d'accesso alla Champions, cerchiamo di approdare agli ottavi e poi arrivare in fondo»: Massimiliano Allegri, offre la chiave di lettura più suggestiva per le squadre italiane impegnate nella “coppa cadetta”, cioè la sua Juventus e la Roma. «Uscire dalla Champions ci ha lasciato amarezza e arrabbiatura», continua il tecnico della Juve, «e vogliamo andare avanti anche per riempire il calendario: l'ho detto ai ragazzi, è più bello poter giocare sia la domenica sia il giovedì».

All’Allianz Stadium

La corsa dei bianconeri nella competizione parte dalla sfida di stasera a Torino (21, arbitra il portoghese Pinheiro, diretta Sky Sport) nei playoff per approdare agli ottavi, contro i francesi del Nantes, tredicesimi in Ligue 1, anche se reduci da due vittorie. Lo stato di forma e soprattutto la qualità della rosa, però, indicano nella Juve la chiara favorita di questo turno. Passarlo vorrebbe dire approdare agli ottavi di una competizione che, nel frattempo, perderà pezzi importanti: Barcellona o ManUnited, Siviglia o Psg, Ajax o Union (attenzione ai berlinesi), Bayer o Monaco.

Alla Red Bull Arena

Attenzione anche al Red Bull Salisburgo che alle 18.45 ospiterà la Roma di Mourinho, esempio di come si possa passare da una coppa all’altra. Vincitrice della prima edizione della Europe Conference League, la squadra giallorossa vorrebbe andare a vanti anche in questa competizione che il suo allenatore ha conquistato nel 2017 con il Manchester United. In quella squadra c’era anche Chris Smalling, mentre in questa ci potrebbe essere di nuovo Rick Karsdorp, tornato tra i convocati dopo il caso nato in seguito allo sfogo dell’allenatore. Colui che fu accusato di “tradimento”, ha parlato ieri: «Questo è il mio sesto anno qui e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e come ho detto prima, sono felice di essere tornato».