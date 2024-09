Una porta killer da 90 chili ha ucciso Gioele  

Novanta chili precipitati su un corpicino che ne pesava poco più di un terzo. È questo il rapporto di forze tra la porta, con la traversa e due pali in alluminio o acciaio, e Gioele Putzu, il bambino olbiese deceduto sabato scorso a Ozieri sul campo di calcio del quartiere San Nicola. Un impatto che non gli ha lasciato scampo, vista la pressione esercitata sul petto e il collo del piccolo, che ha provocato un grave trauma cardiaco, come hanno avuto modo di appurare i medici legali che ieri hanno compiuto un accertamento esterno e una tac sul corpo.

Le indagini

La cruda evidenza della morte del decenne non chiarisce però, al momento, tutti gli elementi che girano intorno alla tragedia e su cui la Procura sta indagando nell’inchiesta guidata dalla pm Maria Paola Asara. Sono infatti diverse le domande a cui i carabinieri, incaricati degli accertamenti, stanno cercando di dare una risposta. Intanto stabilire la titolarità della gestione del campo che all’inizio sembrava affidato a più di una società, sia di atletica che di calcio. Per ottenere lumi su questo aspetto i militari dell’Arma avrebbero compiuto, tra lunedì e martedì, degli accessi ai documenti della pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che la struttura è comunale. L’altro versante, oggetto delle attenzioni delle forze dell’ordine, riguarda l’apertura degli ingressi, sabato scorso, soprattutto per stabilire se, in assenza apparente di allenamenti, i cancelli dovessero essere chiusi. Ci sono sei aperture intorno alla superficie di gioco e, a quanto sembra, erano tutte spalancate il giorno del dramma. «Non era la prima volta- ha dichiarato una persona che abita vicino - che era così. I bambini vanno a giocare sia lì che nei campetti vicini. Ci siamo sempre chiesti perché non chiudessero». Ma il focus principale riguarda la porta e il suo quasi quintale di peso che, da inanimato, si trasforma in uno strumento di morte semovente. L’interrogativo non è se sia stato Gioele a smuoverlo, magari urtandolo o cercando di recuperare un aquilone, ma come mai fosse privo dei contrappesi necessari per inchiodarlo al suolo. In questi casi si usano di solito dei sacchi di sabbia da 20 kg circa posizionati sull’ossatura della porta o una sorta di “chiodo” che, inserito nel terreno, blocca la rete. Sembrerebbe chiaro però che le porte non erano in sicurezza e da questo ambito le forze dell’ordine risaliranno per individuare eventuali responsabilità. Una richiesta rafforzata dall’iniziativa dei legali dei genitori, Sergio Milia e Giampaolo Murrighile, che hanno presentato un esposto alla Procura.

Il funerale

E proprio le vittime da vivi della tragedia, i genitori e i nonni di Gioele, dovranno oggi sottoporsi all’ulteriore strazio del funerale del loro piccolo, in programma alle 15.30 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia dove la salma arriverà al termine del viaggio del carro funebre dall’ospedale civile di Sassari. Un ultimo saluto che si preannuncia partecipato da entrambe le comunità, quella ozierese e della Gallura, entrambe sconvolte da una fatalità del tutto imprevedibile. Intanto, dopo le polemiche per il concerto di Fedez che si è tenuto lo stesso la sera del dramma, a Olbia la festa di Nostra Signora de La Salette, si svolgerà in modo contenuto. «Abbiamo voluto mantenere- dichiara il parroco don Gianni Sini- un clima di sobrietà e di riflessione anche per rispetto ai recenti lutti che ha vissuto la città».

