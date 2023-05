Una porta aperta contro ogni discriminazione 

Olbia ha una porta aperta per tutti. La città antirazziale, accogliente e rispettosa ha un nuovo simbolo posizionato proprio accanto alla casa comunale. “La porta è aperta per te se è aperta per tutt ə ”, è la frase incisa. «Quando ho visto la prima bozza ho pensato subito a dove collocare la porta», ha detto il sindaco Settimo Nizzi. «Per me come genitore e uomo è un simbolo da tenere a mente. Ci farà ricordare che la serietà dei comportamenti è una cosa importante». L’installazione è il sigillo del lungo percorso di sensibilizzazione sviluppato dal progetto “ITA.C.A –Città italiane contro la discriminazione”, coordinato dalla funzionaria comunale Giuseppina Biosa; dal 2012 Olbia fa parte della Rete delle Città del dialogo interculturale.

Coinvolti gli studenti dei licei Andrè e Mossa e dell’Ipia Amsicora, e le associazioni Amici della Biblioteca Simpliciana, Labint, Casa Silvia, Mediterrarte, Prospettiva Donna e Libere Energie. L’installazione è stata realizzata, in lamiera corten, da alcune classi dell’Amsicora sotto la guida di Ciro Punzo. «Sono contento per i ragazzi protagonisti di un’opera collocata al centro della città», ha dichiarato il dirigente dell”Amsicora, Gianluca Corda. «La porta aperta è simbolo dell’accoglienza e dell’apertura della città», ha detto l’assessora ai Servizi sociali Simonetta Lai. (v. m.)

